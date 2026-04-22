36. Marulićevi dani: Položeni vijenci na spomenik oca hrvatske književnosti

U sklopu ovogodišnjeg izdanja Marulićevih dana, uz predstavnike Društva prijatelja kulturne baštine i Književnog kruga Split, gradonačelnik Tomislav Šuta danas je položio vijenac na spomenik Marku Maruliću na Trgu braće Radić.

U Zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju književnog i izdavačkog programa Marulićevih dana, uz brojne uzvanike nazočio je i ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Grada Splita Mate Omazić.

Marulićev rad od iznimne je važnosti za hrvatsku književnost, ali i za ukupnu kulturnu baštinu. Središnja je osoba splitskoga humanističkoga kruga i jedan od najpoznatijih europskih kršćanskih humanista. Svjetsku slavu stekao je kršćansko-moralističkim djelima na latinskom, među prvima svoj jezik naziva hrvatskim.

U spomen na dan dovršenja Marulićeve Judite 1501. godine, prvog umjetničkog epa na hrvatskom jeziku, svake se godine 22. travnja u Hrvatskoj obilježava Dan hrvatske knjige.