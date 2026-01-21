33. Porin održava se u ožujku u Splitu: "Izuzetno nam je zadovoljstvo da se Porin nakon osam godina vraća u Split"

Trideset i treća dodjela najprestižnije hrvatske glazbene nagrade Porin ove će se godine ponovno održati u Splitu, jednom od njezinih višestrukih domaćina.

"33. Porin održat će se u Splitu u ožujku ove godine, osam godina nakon što je zadnji put održan u Splitu. Velika nam je čast i zadovoljstvo, mi smo grad koji je uvijek bio prepoznat kada je glazba u pitanju i želimo na tom tragu i ostati u budućnosti. Želimo da tu bude niz drugih kulturnih manifestacija koje su od velikog interesa za grad Split. Ove godine iskorak će biti velik, ovo je samo jedan od primjera. Želim iskoristit priliku i zahvalit se Hrvatskoj udruzi skladatelja, Hrvatskoj glazbenoj uniji i Hrvatskoj radio televiziji. U ovome sudjeluju i SDŽ i TZ Grada Splita i TZ SDŽ. Uz zajedničku suradnju možemo ostvariti veliki stvari, one se također tiču turizma u gradu i događanja koja su bitna za predsezonu, a isto tako da učinimo sve za postsezonu, da ovaj period bude popunjen kvalitetnim manifestacijama koje su bitne za grad Split i da se kao takvi pozicioniramo u Hrvatskoj, ali i šire", kazao je na konferenciji za medije u Banovini splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Nominacije će biti otkrivene u veljači, otkrio je Davor Drezga, izvršni direktor Porina.

"Izuzetno nam je zadovoljstvo da se Porin nakon osam godina vraća u Split. Jako smo zahvalni domaćinima što su prepoznali Porin kao nešto što će doprinijeti razvoju kulture u samom gradu. To je sveobuhvatna nacionalna nagrada koja putuje kroz Hrvatsku i vraća se ove godine u Split. Iako smo imali neke druge upite, odlučili smo se za Split jer smo vidjeli da su se otvorila neka nova vrata i da se sve više ulaže u kulturu. Nadamo se da će Porin opravdat svoj status ovdje. Sami prijedlozi su gotovi, uskoro kreću krugovi glasanja i same nominacije će biti proglašene 12. veljače u Zagrebu. Nakon toga krećemo slagat program i vidjet ćemo tko će sve nastupiti u Splitu", kaže Drezga.

U planu je imati cijeli vikend posvećen Porinu, sa koncertima, diskusijama, panelima...

"Drago mi je da smo ponovno u Splitu. Porin je snažna manifestacija, jedna najznačajnija strukovna nagrada u našoj zemlji i događa se u vremenu kad grad spava, zapravo je u pripremi za turističku sezonu. Sam grad Split je grad glazbe i lijepo je da se to događa u gradu. Nakon osam godina Porin je ponovno u Splitu, na Gripama. Ako bude sve ok, što vjerujem da hoće, dogodine ćemo bit u Spaladiuma. Mislim da to Split zaslužuje, a Porin će imati odlično gostoprimstvo grada i građana. Mi smo prvi započeli 2015. s prisustvom gledatelja. Obično se događalo u zatvorenom krugu autora, sada će građani moći ponovno prisustvovati na Gripama tako da ćemo se zajednički veseliti ili rastužiti vezano uz nagrađene", kaže Tomislav Mrduljaš, producent 33. Porina.

Sama dodjela održava se 27. ožujka.

"Županija je prepoznala važnost ovog događaja koji je od iznimne kulturne važnosti i veliko nam je zadovoljstvo biti domaćin 33. Porina", rekao je ovom prigodom Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Županije splitsko-dalmatinske.