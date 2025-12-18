33-godišnji Splićanin završio u zatvoru, policija otkrila da je preprodavao drogu

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske 16. prosinca 2025. godine oko 11:30 sati u Splitu zatekli su i legitimirali 33-godišnjeg muškarca.
Istoga dana, temeljem naloga nadležnog suda, provedena je pretraga obiteljske kuće kojom se osumnjičeni koristi. Tijekom pretrage pronađena je manja količine droge marihuane, digitalna vaga s tragovima droge te je pronađen novčani iznos za koje postoji sumnja da potječu od prodaje droge.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni u prethodnom razdoblju prodao drogu drugoj osobi, čime je ostvario obilježja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Osumnjičeni je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Nakon saslušanja kod suca istrage, osumnjičenom je određen istražni zatvor, nakon čega je predan u Zatvor u Splitu.