32 godine županije: Zahvala i sjećanje na one koji su dali svoj doprinos njezinu razvoju

U tjednu kada Splitsko-dalmatinska županija obilježava 32. godišnjicu svog osnutka, župan Blaženko Boban prisjetio se svih onih koji su svojim radom, predanošću i vizijom doprinijeli njezinu razvoju i identitetu.

„Nažalost, neki od njih više nisu s nama, ali njihov trag je ostao“, poručio je župan Boban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zajedno s potpredsjednikom Županijske skupštine Antom Grubišićem, župan je obišao grobove bivših županijskih dužnosnika – Veljana Radojkovića, Špira Ercega i Branimira Lukšića. U znak poštovanja položili su cvijeće i zapalili svijeće i ispred središnjeg križa, odajući počast svim preminulim djelatnicima županije, kao i poginulim hrvatskim braniteljima.

„To je najmanje što možemo učiniti za ljude koji su utkali temelje naše županije. Njihova predanost i žrtva trajno nas nadahnjuju“, zaključio je Boban.