29-godišnjak je tri sata vozio do frizera – evo zbog čega

Upravo to učinio je 29-godišnji Amerikanac koji je, na savjet sestre, odlučio posjetiti poznatog frizera Thaija Nguyena u Richmondu, američkoj saveznoj državi Virginiji. Put dug oko tri sata pokazao se kao jedna od najboljih odluka u njegovu životu.

Mladić iz grada Apex priznao je frizeru da mu ljubavni život ne ide kako bi želio. U videu koji je Nguyen objavio na TikToku otvoreno je rekao kako nikada nije bio u vezi dulje od tri mjeseca. Umjesto da krivi bivše partnerice, odgovornost je potražio u sebi, uvjeren da dio problema leži i u njegovu izgledu.

Thai Nguyen, koji je na društvenim mrežama poznat po dramatičnim preobrazbama svojih klijenata, nije samo frizerski stručnjak, već često i sugovornik za životne dvojbe. Iako mu u ljubavnim pitanjima nije mogao izravno pomoći, mogao je učiniti nešto s neurednom frizurom koja je 29-godišnjaka činila starijim nego što jest, piše Fenix Magazin.

Hrabar potez

Posebno ga je smetalo visoko čelo koje je dotadašnja frizura s razdjeljkom po sredini dodatno naglašavala. Kako bočni razdjeljak ranije nije dao željeni rezultat, odlučio se za hrabriji potez – modernu verziju takozvane „vokuhile“ ili mulleta. Ideju je, kako kaže, snažno podržala njegova sestra, a frizer je obećao veliku, ali uspješnu promjenu koja će ga „pomladiti barem deset godina“.

Unatoč skepticizmu majke i bake, koje su smatrale da je lud voziti toliko daleko samo zbog frizure, mladić je sjeo u automobil i krenuo put Richmonda. Tamo ga je dočekala potpuna transformacija: kraće podšišane strane, prirodni kovrče koje dolaze do izražaja i opušten, moderan stil koji mu je u potpunosti promijenio izgled.

Rezultat je bio impresivan. Nakon šišanja, klijent je s osmijehom i samopouzdanjem pozirao pred kamerom, a reakcije na TikToku nisu izostale. U komentarima su se nizali komplimenti, osobito od ženskog dijela publike. „Izgleda nevjerojatno dobro“, „Podsjeća na Owena Wilsona, ali još privlačnijeg“, samo su neki od komentara ispod viralnog videa.

Jedna korisnica čak se našalila kako će ubuduće čekati ispred Nguyenova salona u potrazi za potencijalnim suprugom.