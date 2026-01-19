Kaštelanska vina pod stručnim okom: 23. Večer vina i natjecanje vinara

Društvo za očuvanje kulturne i prirodne baštine Bijaći i udruga Kaštelanski Crljenak organiziraju 23. Večer kaštelanskih vina u sklopu obilježavanja Dana grada Kaštela te tom prigodom pozivaju sve zainteresirane vinare s područja Kaštela da svoja vina donesu na uzorkovanje i ocjenjivanje.

Pravo na sudjelovanje imaju svi kaštelanski vinari koji imaju OPG-ove, a u posebnoj kategoriji kaštelanski Crljenak oni vinari koji imaju dozvolu za stavljanje vina u promet. Potrebno je za svaki uzorak vina donijeti tri boce od 0,75 l ili jedne litre, a može se prijaviti samo jedan uzorak u svakoj kategoriji.

Kategorije u otvorenim vinima su bijelo vino, opol i crno vino berbe 2025. te odležana crna vina. U kategoriji kaštelanskih Crljenaka ona vina koja imaju markicu i to po dvije boce. Za svako vino obavit će se laboratorijska analiza. Vina će ocijeniti stručna enološka komisija na čelu s Goranom Zdunićem s Instituta za jadranske kulture iz Splita.

Uzorci se mogu donijeti u prostore PZ Kaštelacoop u Kaštel Starom, 22. i 23. siječnja od 17 do 19 sati, te u subotu 24. siječnja, od 9 do 12 sati.

Dodjela priznanja nagrađenim vinarima obavit će se na Večeri kaštelanskih vina u sklopu manifestacije Dana grada Kaštela, a sam datum održavanja manifestacije bit će naknadno objavljen.