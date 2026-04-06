200 godina ponosa i prkosa: Gradska glazba Makarska slavi obljetnicu koja nadilazi generacije

Kad se kaže 200 godina, brojka zvuči gotovo nestvarno. No iza nje ne stoji samo vrijeme – stoje ljudi, note, emocije i jedan grad koji je kroz stoljeća disao zajedno sa svojom glazbom.

Gradska glazba Makarska nije tek kulturna institucija. Ona je trajni simbol grada – njegova memorija, njegov ritam i njegov identitet.

Od 28. prosinca 1826. pa sve do danas, kroz nju se provlače generacije koje su stvarale nešto veće od sebe samih. Volonterizam, ljubav prema glazbi i neprekidni rad utkali su se u svaku notu koja je odjeknula Makarskom.

Mijenjale su se države, sustavi, jezici i moda – ali glazba je ostala. Prkosna i stamena, kao podsjetnik na prošlost i pokretač budućnosti.

Posebnu snagu ove priče možda najbolje otkrivaju najmlađi. U očima djece koja danas sviraju vidi se ista ona iskra koja je generacijama prije njih davala smisao – ponos što su dio nečega većeg.

Kroz povijest su GGM vodili dirigenti različitih nacionalnosti – Česi, Talijani, Hrvati – ostavljajući neizbrisiv trag. Izmijenilo se čak 25 kapelnika, a uz zvuke glazbe Makarani su slavili, živjeli i opraštali se.

Iz ove je glazbe izašao niz vrhunskih glazbenika koji su uspjehe ostvarili i izvan granica Hrvatske. Ipak, mnogi od njih uvijek se vraćaju – svojoj početnoj točki, izvoru koji ih je oblikovao.

Danas, već 13 godina, Glazbu vodi Božo Škarica, koji je svojim radom postao jedno od ključnih imena njezina modernog razdoblja. U vremenu kada je mlade sve teže privući umjetnosti, upravo on uspijeva iz njih izvući ono najbolje i pretvoriti ih u nositelje budućnosti ove priče.

Na čelu Glazbe posljednjih godinu dana nalazi se stomatologinja Viki Puharić, koja, iako bez formalnog glazbenog nasljeđa, predstavlja pokretačku snagu organizacije. Njezin angažman čini nevidljivu, ali ključnu logistiku bez koje ovakva priča ne bi bila moguća.

Velika obljetnica obilježava se kroz cijelu godinu pod nazivom „ZVUK. TRADICIJA. GENERACIJE.”.

Program započinje 11. travnja susretom orkestara „200 nota za 200 godina”, uz defile kroz grad i zajednički koncert na Trgu Tina Ujevića.

Središnji događaj održat će se 30. svibnja na Kačićevu trgu – veliki svečani koncert koji će okupiti brojne izvođače i donijeti posebnu atmosferu u srce Makarske.

U rujnu slijedi retrospektivna izložba u Galeriji Gojak, dok će jesenski dio programa obilježiti koncert Big Banda Makarska uz Marka Tolju 24. listopada.

Cijela obljetnička godina zaključit će se 28. studenoga svečanom sjednicom u Apfel Areni, uz predstavljanje monografije, dokumentarni film i dodjelu priznanja svima koji su kroz desetljeća gradili ovu priču. "Zahvalni smo svima koji su utkali sebe u ovih 200 godina, a u ovom trenutku prvenstveno Gradu Makarskoj i TZ Makarska na neupitnoj potpori. Glazbenoj školi Makarska, koja je naš prirodni partner. Predsjedniku RH, županu SDŽ i Ministarstvu kulture i medija RH, koji su pokroviteljstvom počastili ovu veliku obljetnicu, te svima koji su u ovoj neprofitnoj priči prepoznali iskrenu ljubav prema notama koje život znače"- kažu nam iz Gradske glazbe Makarska.

Dvije stotine godina kasnije, jedno je sigurno – Gradska glazba Makarska nije samo dio prošlosti. Ona je i dalje živa, snažna i duboko ukorijenjena u svakodnevici grada.

I upravo zato – ova obljetnica nije samo njihova. Ona pripada svima koji su ikada slušali, svirali ili osjetili njezin zvuk.