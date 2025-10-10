2. FESTIVAL SPLIT ZA DJECU Oni najmlađi danas su uživali na Žnjanu uz kazališne predstave, a vikend je prepun radionica i zabave

Danas je u amfiteatru na Žnjanu otvoren 2. Festival Split za djecu, i to uz dvije kazališne predstave.

Festival Split za djecu, u organizaciji platforme Split za djecu iza koje stoji Romana Ban je kulturno-zabavna manifestacija namijenjena djeci i njihovim obiteljima. Kroz svoju dugogodišnju karijeru u organizaciji događaja i vođenju projekata, Romana Ban uspjela je stvoriti jedan od najvećih festivala za djecu u Splitu.

Ovaj festival lani je oduševio više od 1000 djece diljem Splita. Odmah se zaključilo da ovo mora postati novi tradicionalni festival u Splitu, tako da je i ove godine za djecu u programu preko 50 besplatnih aktivnosti namijenjenih djeci od 0 do 14 godina.

"U tri dana festivala Split za djecu imamo više od 50 besplatnih aktivnosti za svaki uzrast i svaki interes po nešto. Svaki od tri dana trajanja festivala po cijelom gradu će se održavati besplatne radionice za manji broj djece koje pokrivaju različite teme od znanstvenih radionica, umjetničkih, kreativnih radionica u okolišu, predstavljanja slikovnica i slično", kazala nam je organizatorica Romana Ban.

Glavni dio programa namijenjen većem broju djece održava se na žnjanskom platou.

"Tu će biti kazališne predstave, sportski program, kino, glazbeno-scenski nastupi", dodala je Romana.

A interes je velik.

"Na većinu aktivnosti je bila potrebna prijava i na puno aktivnosti smo popunili čak i liste čekanja. Žao mi je što neće moći svi zainteresirani sudjelovati, ali sigurna sam da će pronaći neku drugu aktivnost obzirom na to da se, kao što sam rekla, cijeli vikend održava više od 50 aktivnosti", kazala je.

Veliki broj djece je došao s roditeljima na otvorenje, a reakcije od prošle godine su da su i roditelji i djeca bili oduševljeni što se nešto novo događa u gradu, što se dovode novi izvođači iz drugih gradova i naravno što je sve to besplatno.

Hoće se nastaviti i dogodine?

"Ja se nadam. Kad su se odradila već dva, dogodine očekujemo jubilarni treći", poručila je Romana.

Djeca su se danas u amfiteatru na Žnjanu zabavila uz kazališne predstave, a program se nastavlja sve do nedjelje navečer, kako na žnjanskom platou, tako i na različitim lokacijama diljem grada.

Radionice za sve uzraste i zabava za cijelu obitelj

Kao i prošle godine, u program su se ponovno uključile gradske institucije poput većine muzeja i galerija te Gradske knjižnice Marka Marulića Split, gdje će se održavati literarne, likovne, STEM i muzejsko-edukativne radionice, kao i besplatni obilasci za posjetitelje s djecom. Dio programa posvećen je bebama i najmanjim mališima do 3 godine, kao i njihovim roditeljima/skrbnicima; babyhandling, senzomotoričke radionice, Baby Signs®, vježbe za mame i predstave za bebe...

Neke od aktivnosti, poput predstavljanja slikovnica o terapijskom psu i djeci u izbjeglištvu, u fokusu imaju poticanje suosjećanja, druge su tu da potaknu djecu na kritičko razmišljanje i odgovorno djelovanje prema okolišu, treće da njihovo zanimanje prema tehnologiji usmjere na kreativnost, četvrte su tu za opuštanje i zabavu - program je zaista raznolik, za svaki interes i svaki uzrast ponešto.

Matematika, fizika, arhitektura, dizajn, programiranje i umjetna inteligencija na Festivalu Split za djecu postaju razumljivi i najmlađima, tu se uživa u izradi filma, priče, plastelina, nakita, keramike i lutaka, a starohrvatska mitologija i zdrava prehrana prestaju biti bauk.

Sudjelovanje besplatno

Sudjelovanje u cijelom programu je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta, na većinu aktivnosti su obvezne prijave. Detalje o izvođačima, aktivnostima i prijavama možete vidjeti na www.splitzadjecu.com i na ‘Split za djecu’ društvenim mrežama. Drugi Festival Split za djecu organizira se uz potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice SDŽ.

Sponzori i pokrovitelji su Žnjan d.o.o., City Center one Split, Aras Digital Products, Poliklinika Doctus i Erste banka, dok su donatori Victa Split i Müller Hrvatska.