19-godišnjak kupio moped pa na njega stavio tuđe tablice, slijedi kaznena prijava

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom kojeg sumnjiče za krivotvorenje isprave.

Sve je počelo 29. studenoga prošle godine kada je policiji dojavljeno da se uz cestu u Jadrtovcu nalazi ostavljen moped splitskih registarskih oznaka, za koji se pretpostavljalo da je možda sudjelovao u prometnoj nesreći.

Policajci su po dolasku na mjesto događaja obavili očevid te utvrdili da na mopedu nema tragova koji bi upućivali na prometnu nesreću. Daljnjim provjerama otkriveno je da su na vozilu postavljene registarske pločice koje mu ne pripadaju.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 19-godišnjak u srpnju 2025. godine kupio moped te na njega stavio nepripadajuće registarske oznake.

Protiv njega je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.