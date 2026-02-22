18+ zvijezda objavila da je trudna: "Dijete je začeto nakon izazova s 400 muškaraca"

Kontroverzna 18+ glumica i OnlyFans zvijezda Bonnie Blue, pravim imenom Tia Billinger, objavila je da očekuje prvo dijete, samo nekoliko tjedana nakon poteza koji je ponovno izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Dvadesetšestogodišnja kreatorica sadržaja izjavila je da je trudna, a test je napravila nakon nekoliko dana lošeg osjećaja tijekom odmora. Tajming se poklopio s njezinim nedavnim izazovom o kojem se intenzivno raspravljalo na internetu.

Naime, prije dva tjedna imala je spolne odnose s više od 400 muškaraca bez zaštite. Ranije je tvrdila i da je sudjelovala u izazovima u kojima je spavala s više od tisuću muškaraca u razdoblju od 12 sati.

Dok je boravila na Tenerifima, rekla je da joj je bilo izrazito loše, uz mučninu i jake migrene, zbog čega je većinu vremena provela u krevetu. U videu objavljenom na YouTubeu ispričala je da je povraćala te da je imala ozbiljne glavobolje. Dodala je i da joj je od pojedine hrane bilo mučno, dok je drugu hranu morala pojesti odmah kako bi spriječila pogoršanje stanja.

Nakon povratka kući odlučila je napraviti test na trudnoću. U videu je pokazala rezultat te ustvrdila da je trudna. Kasnije je objavila da je pregled u Londonu i ultrazvuk potvrdio trudnoću te da očekuje jedno dijete.

Tvrdi da je dijete začeto nakon izazova

Bonnie tvrdi da je dijete začeto tijekom izazova u kojem je imala odnose s 400 muškaraca bez zaštite. Ranije je izjavila da bi eventualna trudnoća bila „problem za neki drugi dan“, ali i da bi, ako zatrudni, obavijestila sudionike.

Navela je kako je prikupljala DNK uzorke i kontaktne podatke sudionika, ističući da su prije sudjelovanja testirani na spolno prenosive bolesti.

Prošle godine govorila je i o želji da postane majka te je otkrila da je s bivšim partnerom godinama pokušavala dobiti dijete, ali bez uspjeha.

Raniji problemi sa zakonom

Podsjetimo, Bonnie Blue ranije je izbačena iz Indonezije nakon što su vlasti doznale za njezine planove snimanja 18+ sadržaja tijekom boravka na Baliju. Policija ju je privela zajedno s još 33 osobe zbog sumnje na proizvodnju pornografskog sadržaja, koji je u toj zemlji zabranjen. Nakon postupka dobila je novčanu kaznu i zabranu ulaska u Indoneziju.