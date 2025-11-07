18-godišnji Hrvati dobit će vaučer u iznosu od 100 eura, evo na što ga mogu potrošiti

Svi mladi koji u idućoj godini navrše 18 godina imat će pravo na kulturnu iskaznicu s iznosom od 100 eura, koji će moći potrošiti na kupnju ulaznica za kino, kazališta, muzeje, jazz i klasične koncerte, za kupnju knjiga i pretplata na domaće medije.

Odlučila je to jučer Vlada na sjednici na kojoj je Ministarstvo kulture i medija predstavilo pilot-projekt kojim se od iduće godine želi mladima omogućiti veća konzumacija kulturnog sadržaja, a što ima i većina drugih europskih zemalja.

U Ministarstvu kulture i medija, kaže državni tajnik Krešimir Partl, procjene su da je riječ o 35.000 mladih koji će u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. napuniti 18 godina, pa je i za ovu svrhu predviđen ukupan iznos od 3,5 milijuna eura, piše Jutarnji list.