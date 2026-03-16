14-godišnji Roko Jelenković Gogošević osvojio broncu na Kadetskom prvenstvu Hrvatske i judu

Na Kadetskom prvenstvu Hrvatske u judu do 18 godina, u najlakšoj kategoriji do 46 kilograma, nastupio je i 14-godišnji Roko Jelenković Gogošević iz Splita. Iako s tek 37 kilograma i kao najmlađi natjecatelj u konkurenciji, pokazao je veliku borbenost i kvalitetu te na kraju osvojio brončanu medalju.

Na prvenstvu je nastupilo 17 natjecatelja, među kojima i trojica aktualnih prvaka Hrvatske. Roko je do odličnog rezultata stigao pobjedama protiv Noe Buršića i Luke Grizella, čime je izborio plasman u polufinale.

U borbi za finale susreo se s prvakom Hrvatske Marinom Tomaševićem, gdje je upisao svoj jedini poraz na turniru. Ipak, u borbi za treće mjesto ponovno je pokazao kvalitetu te je pobjedom protiv Roka Krkleca osvojio broncu.

Roko je na natjecanju nastupio uz podršku trenera koji su ga prijavili kako bi stekao dodatno iskustvo uoči Europskog kupa u Sarajevu, koji će se održati 11. travnja. Ovaj rezultat predstavlja odličnu najavu i dobru pripremu za nadolazeće međunarodno natjecanje.