11 vrsta šalica povučeno s polica. Ako ih imate doma, nemojte više piti iz njih

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu 11 vrsta šalica zbog migracije teških metala barija, kobalta, olova, mangana i nikla.

Iz prodaje su povučeni Beetlejuice Mug & Keyring, Batman Mug & Sock Set – Enamel, Elf Mug & Keyring – Enamel, Harry Potter Mug & Stickers – Enamel, Harry Potter Mug & Keyring – Adult, Looney Tunes Mug & Keyring, MTV Mug & Keyring, SpongeBob Mug & Keyring – Bubbles, South Park Mug & Keyring, Top Gun Mug & Keyring, TMNT Mug & Keyring.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Zemlja podrijetla: Kina

Dobavljač: Blue Sky Designs Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo

Maloprodaja: Rockmark d.o.o., Ul. Hrvatske Bratske Zajednice, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.