10 tisuća navijača stiže na veliki prosvjed, policija u visokoj pripravnosti

Dok je klupski nogomet na pauzi ovog vikenda, sva pozornost njemačke nogometne javnost bit će usmjerena prema Leipzigu koji će ove nedjelje, 16. studenog studenog okupiti na tisuće ultrasa, prenosi gol.hr.

Razlog? Radi se o velikom prosvjedu navijačkih skupina iz cijele Njemačke protiv novih i strožih sigurnosnih mjera koje predlažu iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Konkretno, navijači su nezadovoljni zbog prijedloga iz Ministarstva koji uključuje uvođenje personaliziranih ulaznica, korištenje tehnologije prepoznavanja lica, pa i formiranje nacionalne komisije za zabranu ulaska na stadione

Prosvjed pod nazivom "Nogomet je siguran! Stop populizmu - da navijačkoj kulturi" održat će samo dan prije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. između Njemačke i Slovačke koja se igra na Red Bull Areni u Leipzigu.

Policija je u punom stanju pripravnosti, očekuje se više od deset tisuća ultrasa, a posebno ih zabrinjava činjenica što će na jednom mjestu biti i suprostavljene navijačke skupine.