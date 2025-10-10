10 hrvatskih hotela među dobitnicima prestižnih MICHELIN Key oznaka          

MICHELIN vodič, povodom svoje 125. obljetnice, predstavio je novi globalni standard izvrsnosti u hotelijerstvu uvođenjem MICHELIN Key oznaka koje odražavaju vrhunsku kvalitetu i jedinstveno gostoprimstvo u hotelima diljem svijeta. U ovoj prestižnoj selekciji, među 2.457 nagrađenih hotela, našlo se čak 10 hotela iz Hrvatske čime naša zemlja uspješno zadržava poziciju kvalitetne turističke destinacije koja pruža jedinstvena iskustva gostima iz cijelog svijeta.

Ukupno 44 hrvatska hotela uvrštena su u novu selekciju MICHELIN vodiča, dok su sljedeći hoteli nagrađeni MICHELIN Key oznakama: Villa Nai 3.3 dobitnica je tri MICHELIN ključa,

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Palace Elisabeth Hvar Hotel osvojio je dva MICHELIN ključa, dok je hotelima Maslina Resort, Villa Korta Katarina & Winery, Hotel Villa Dubrovnik, Hotel Supetar, Esplanade Zagreb Hotel, San Canzian Hotel & Residences, Meneghetti Wine Hotel and Winery, Grand Park Hotel Rovinj by Maistra Collection dodijeljen jedan MICHELIN ključ.

„Ova posebna priznanja MICHELIN vodiča predstavljaju velik uspjeh za hrvatski turizam te su vrlo dobar pokazatelj visoke razine kvalitete naših hotela. Uistinu veseli što hoteli nisu prepoznati samo po luksuzu, već i po jedinstvenom karakteru, autentičnosti i doprinosu lokalnoj zajednici. Upravo na taj način još više potičemo goste da otkriju raznolikost smještajne ponude diljem naše zemlje. Siguran sam da će MICHELIN Key oznake doprinijeti snažnijoj vidljivosti i konkurentnosti Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije na globalnom tržištu, koja se može pohvaliti odličnom premium ponudom, kako u segmentu smještaja, tako i kada je riječ o raznovrsnosti turističkih proizvoda koje nudimo“, rekao je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

MICHELIN Key oznake dodjeljuju se temeljem pet ključnih kriterija, a to su: izvrsnost u arhitekturi i dizajnu, kvaliteta i dosljednost usluge, autentičnost i karakter hotela, omjer cijene i kvalitete te doprinos lokalnoj zajednici. Uz MICHELIN Key, predstavljene su i četiri posebne nagrade koje ističu iznimna postignuća u arhitekturi, wellnessu, lokalnoj povezanosti i novim otvorenjima. Villa Nai 3.3 je nominirana za MICHELIN nagradu za arhitekturu i dizajn, čime je potvrđena njezina iznimna estetska vrijednost i iskustvo gosta.

Dodajmo kako Europa predvodi s više od 1000 dodijeljenih MICHELIN Key oznaka u više od 30 zemalja, predstavljajući tako šarolikost visoko ocijenjenih hotela – od povijesnih gradskih znamenitosti do jedinstvenih boutique objekata, što je ujedno i odraz europske hotelijerske izvrsnosti.