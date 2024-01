ZVUČI POZNATO? Splitski komičar 'ubo u sridu' s novim videom 'nama nikad ništa ne valja': Pogledajte i uvjerite se sami!

Za Splićane, barem u sjevernoj Hrvatskoj, kažu da su ljudi koji guštaju u suncu i kavi, ali uvijek nešto grintaju ako nije kao u njihovom gradu. A naši sugrađani na to odgovaraju stihovima 'nima Splita do Splita, to govorim ja. Nima Splita do Splita to van svaki zna'.

Grintaju li i na koji način pokazao je u novom videu standup komičar SplickeScene, Ante Traviz. Najbolje je opisao riječi i ponašanje Splićanka u Londonu snimiviši tako video koji iz minute u minutu broji sve veći broj pregleda.

- Splićanin u Londonu - započeo je video uz dodatak:

- Kava im je smeće - dok ispija omiljeni napitak Splićana kad ugrije sunce na Rivi.

- Nije mi nešto - komentar na znamenitosti.

- 8 funti piva - povišenim tonom, kao da su cijene u Splitu puno manje....

Da vam ne otkrivamo sve, najbolje da pogledate video. Je li Ante 'ubo' s komentarima?

Nama nikad ništa ne valja 😂 Posted by Ante Travizi on Friday, January 12, 2024

