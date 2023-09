ZVONILO JE ZA POČETAK Ove godine po prvi put u školske klupe sjeda 1.449 splitskih prvašića, manje ih je nego lani

Počinje još jedna školska godina. Đake će na klupama dočekati knjige, većina ih već sve zna – s kim će sjediti u klupi, kako se trebaju ponašati, kako odijevati… Za njih ovaj dan neće biti poseban, no bit će za one koji u školske klupe sjedaju po prvi puta. Prvašići će se danas u brojnih hrvatskim školama upoznati sa svojim učiteljicama, školom i razredom, s ekipom s kojom će se družiti idućih osam godina svoga školovanja. Neki od onih koje upoznaju danas, ostat će im prijatelji za cijeli život.

Prvi dan škole važan je u životu svakog prvašića, dan je to kada zakoračuju u svijet slova i brojki, dan kada vrtić i igru zamjenjuju školom i učenjem mnogih važnih stvari. Kao što smo već rekli, knjige i ostali nastavni materijali čekat će ih na klupama, no danima prije početka nastave biralo se pisanke, olovke, torbe i pernice. I dok su đaci sretno razgledavali šarenilo školskog pribora po raznim trgovinama, roditelji su bili manje sretni. Naime, u posljednje vrijeme sve je poskupjelo, pa tako i to. Sreća je da barem knjige ne treba kupovati.

Iz godine u godinu hrvatske škole bilježe sve manje đaka. Neke su čak morale zatvoriti svoja vrata. S prvim znakom zvona u svoje učinioce danas kreće oko od 445 800 đaka, od toga oko 300 tisuća u osnovne škole. Prvašića je u Hrvatskoj ove godine oko 35 tisuća, što je za oko 790 učenika manje negoli lani. Zapravo, iz godine u godinu bilježimo sve manje onih koji po prvi puta sjedaju u školske klupe.

U prvi razred 28 osnovnih škola Grada Splita u ovoj školskoj godinu upisano je 1449 učenika, što je za 19 učenika manje nego prošle godine. Od toga broja ih je u redovnu nastavu upisano 849, dok će 600 učenika ići u produženi boravak.

„Za 299 učenika (svih razreda) dobiveno je mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za osiguravanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika“, kažu nam iz Grada Splita.

Prošle godine svi osnovnoškolci počeli su u svojim školama dobivati besplatnu marendu. One škole koje imaju kuhinje mogle su svojim đacima ponuditi i nešto drugo osim peciva i sendviča, no većina splitskih škola nije imala tu mogućnost. Prošle godine tako su se đacima na meniju izmjenjivali školski sendviči, bureci, buhtle, pokoja voćka,… Čini se da se situacija nije puno promijenila.

„Prehrana za učenike osnovnih škola za šk. god. 2023./2024. u Splitu ostaje ista kao i u drugom polugodištu prošle školske godine“, kažu nam iz Grada.

Novost od ove školske godine je eksperimentalni program cjelodnevne nastave koji kreće u 62 hrvatske škole. Ministar Radovan Fuchs kaže da je sve spremno za tu novost.

„Nije se brzalo. Pripreme su trajale dvije godine. Provedena je kompletna edukacija nastavnika i učitelja u odabranim školama, prvi dio novaca koji smo obećali su već i dobile, knjige su u školama, a u dvije će biti dostavljene“, kazao je ministar u Dnevniku Nove TV.

U eksperimentalno program uključeno je ukupno je 12.373 osnovnoškolaca, a plan je da se takav vid nastave uvede u sve škole do 2027. godine. Kako će to ići tek treba vidjeti, no činjenica je da se određenom dijelu roditelja takav način nastave – ne sviđa. Tako su već sada dvije hrvatske osnovne škole (OŠ Novi Marof i OŠ Draganići) podnijele tužbu Ustavnom sudu tražeći da se taj program u njihovim školama – obustavi.

Iz HAK-a pozivaju sve vozače da pripaze u blizini škola, a sigurni smo da će barem nekoliko dana i policija nadgledati prostore kraj osnovnih škola, kao što su i prijašnjih godina činile.

I ove godine školarci će imati predah od nastave već krajem listopada, nakon toga slijede božićni blagdani, a i ove se godine nastavilo s praksom odmora u veljači (od 19. do 23. veljače). Posljednji praznici koje će imati su oni za Uskrs koji ove godine pada 31. ožujka. Nastava traje do 21. lipnja.