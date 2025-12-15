Zvijezda “Pulp Fictiona” pronađena mrtva u stanu u New Yorku, obožavatelji u šoku

Peter Greene, njujorški karakterni glumac koji je često glumio negativce i kriminalce, uključujući Zeda u filmu Quentina Tarantina "Pulp Fiction", pronađen je mrtav u svom stanu u New Yorku u petak. Imao je 60 godina.

Njegov menadžer Gregg Edwards rekao je za NBC News da je pronađen u svom stanu na Lower East Sideu.

U filmu Jima Carreyja "Maska" iste godine, Greene je glumio negativca Doriana Tyrella.

Njegova uloga sadističkog zaštitara Zeda u "Pulp Fictionu" postala je jedna od njegovih najupečatljivijih. Zed je bio jedan od trojice "psihopata seljaka" koji siluju Marsellusa u podrumu Maynardove trgovine, a njihovi likovi bili su počast filmu "Deliverance", objasnio je Daily Beast.

"Nitko nije glumio negativca bolje od Petera", rekao je Edwards za NBC. "Ali imao je i, znate, nježnu stranu koju većina ljudi nikada nije vidjela i srce veliko kao zlato."

Rođen u Montclairu, New Jersey, Greene se školovao u studiju Leeja Strasberga i ostvario svoju prvu glavnu ulogu u nezavisnom filmu "Laws of Gravity" 1992. godine. Sljedeće godine, Lodge Kerrigan mu je dodijelila glavnu ulogu u filmu "Clean Shaven", što ga je privuklo Tarantinovoj pozornosti.

Nakon toga pojavio se u gotovo 100 filmova i TV serija, uključujući ponavljajuću ulogu u seriji "For Life", te nastupe u filmovima "Chicago P.D.", "Hawaii Five-O", "Justified" i "Life on Mars".

U filmu "The Black Donnellys" imao je ponavljajuću ulogu Dereka "Dokeyja" Farrella.

Njegove filmske uloge uključivale su uloge u filmovima "Tesla", "City of Lies", "Once Fallen" i "Permanent Midnight".

Također je radio kao producent na filmovima "Cross" i "Lowball".