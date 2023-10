Zvijezda Harryja Pottera iskritizirala Disney zbog ukidanja popularne serije

Warwick Davis, zvijezda Harryja Pottera i Ratova zvijezda, u objavi na svom X profilu je iskritizirao Disney jer je ukinuo i maknuo seriju Willow sa streaming platforme Disney+.

Davis se proslavio glavnom ulogom u fantastičnom avanturističkom filmu Willow iz 1988. godine, koji je režirao Ron Howard. Davis je u filmu glumio uz Vala Kilmera, Joanne Whalley i Jean Marsh. Iako su reakcije kritičara na film bile podijeljene, Willow je bio komercijalno uspješan, a s vremenom je postao klasik, prenosi Index.

Disney je 2022. godine objavio istoimenu seriju od 8 epizoda koja je služila kao nastavak na film. Serija Willow je bila dostupna na streaming platformi Disney+ od studenog 2022. godine, no studio je ukinuo seriju nakon samo jedne sezone, a ovog svibnja ju je u potpunosti maknuo sa streaming platforme kako bi srezao troškove, piše Variety.

I meet lovely people on a daily basis who are fans of #Willow, who are the reason the @DisneyPlus Series was made. Please tell me @WaltDisneyCo, what do I say to these subscribers when they ask why they can’t watch the series any more? #embarrassing pic.twitter.com/tUu9gstkbS

— Warwick Davis (@WarwickADavis) October 14, 2023