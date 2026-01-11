Zvijezda Divljih pčela: "Ja sam završio s glumom"

Antonio Agostini, glumac koji je prekinuo suradnju s RTL-om na seriji Divlje pčele, oglasio se na Instagramu videom koji je nazvao "first take" (op.a. prva i instinktivna reakcija na neku vijest, događaj ili temu).

"A evo na kraju priče i mene", rekao je (uz čestitke "braći u Kristu" za Božić) te dodao da mu je bilo bitno da se oglasi prije ponedjeljka. "Ja vam velim da sam imao najbolju godinu u životu. Snimil sam skoro tri sezone nečega… kakvu godinu sam imao, ni meni nije jasno", kaže i tvrdi da razlozi odlaska iz serije nemaju veze s konfliktima, prenosi Index.

"Ja sam završio s glumom"

"Nitko mi nije napravio ništa, niti me itko povrijedio. Niti sam iz zavisti, pakosti ili nečega dao otkaz. Ja isključivo igram najbolju partiju koju sam odlučio odigrati", nastavio je. "Sporazumni raskid ugovora meni je bila velika čast. Ovo jamčim svim što mi je sveto, ovo je moja verzija priče. O meni je riječ", priča dalje.

Nakon toga je objavio da "završava s glumom".

"Ja sam završio s glumom, ljudi. I drago mi je da je ovo bila moja zadnja. Malo mi je teško igrat frajera koji šakom tuče ženu i cuga. Postalo je malo preteško. To je moj razlog", zaključio je.

Uz video je stavio sljedeći opis:

"Ja sam ja, a ti si ti. Ovo je first take, haker neka provjeri, ima način, potvrdio gugl. Niš nije, nebu niti sam ja bitan da je ovo danas moj dan. Ljudi daj se smirite, ovo je bilo sve od mene! Sram te bilo, ali volim te. Znam vas, poimence, ja sam u cvilidreti ispoštovan, hvala kmd-u i @denis_tomic_ bio sam na nhg na afiši a vi ste ju digli, bravo kmd! Sorry sutra sam snimal. Ovo je moja rola i to od glume. Baj bitčz. Jer vas sramit sad treba, Bog Vas moj voli još više, fala i ne, niti blizu, znam te tico. Plava boja, prva moja, kuća... koja... ista. Ti si glista."