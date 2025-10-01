Žuti nastavili pozitivan niz na Gripama. S tribina su imali najljepšu podršku

Košarkaši su Splita danas od 19 sati igrali utakmicu 2. kola FAVBET Premijer lige protiv Dubrovnika na Gripama. Domaća je momčad nastavila pozitivan niz upisavši pobjedu od 90:68. Prva je četvrtina otišla na stranu Dubrovnika (20:24), a preostale tri na stranu Splita (24:12, 24:19, 22:13).

Najučinkovitiji igrač Žutih bio je Myers 20, 4sk, 6as, 2ukr, a potom Marinelli 18, 1sk, 1as, 1ukr; Perasović 13, 4sk, 3as, 1blk; Dragić 9, 1sk, 2as, 2ukr; Stephens 8, 7sk, 2as, 2blk; Bošnjak 5, 3sk, 1as, 1ukr; Kučić 5, 2sk, 1as, 1ukr; Radošević 4, 6sk, 1as, 1ukr; Anticevich 3, 2sk; Sikirić 3, 2sk; Svoboda 2, 4sk, 5as i Jemo.

Split će iduću utakmicu odigrati 6. listopada protiv BC Dubaija u gostima na otvaranju AdmiralBet ABA lige.