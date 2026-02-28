Žuti donijeli Kup na Žnjan: Navijači pohrlili po fotografiju, autogram i ulaznice za sljedeću utakmicu

Na žnjanskom platou danas vlada prava sportska atmosfera. Na Trgu 14 palmi, u središnjem dijelu platoa, do 13 sati bit će izložen Kup Krešimira Ćosića koji su osvojili košarkaši KK Split, a građani će imati priliku družiti se s prvotimcima i fotografirati se s vrijednim trofejom.

Igrači tom prilikom dijele i ulaznice za nadolazeću utakmicu protiv KK Ilirija, koja je na rasporedu 3. ožujka u 19 sati, a u klubu pozivaju sve navijače da dođu podržati Žute u novom izazovu.

Kup nosi ime legende hrvatske i europske košarke, Krešimira Ćosića, a njegovo osvajanje još je jedan veliki uspjeh splitskog sastava koji su nakon teškog polufinala i finala izborili još jedan trofej.

"Hvala svima što ste nas došli podržati", poručili su košarkaši.

Tijekom druženja Splićani se mogu fotografirati i popričati s igračima KK Split, kao i potpisati se na loptu koja je korištena u utakmici protiv Cibone.

Obožavatelji su već 'požutili' ovu splitsku šetnicu, a ako želite uhvatiti košarkaše - trk na Žnjan!