Župnik otkazao ovogodišnju krizmu: "Djeca su još neozbiljna!"

U župi Svetog Jeronima u Klani ove godine krizma se neće održati jer ju je župnik odlučio odgoditi.
Na Facebook stranici župe pojašnjeno je da se za sakrament kršćanske zrelosti mora ozbiljno pripremiti.
„Nakon što sam utvrdio da naši ovogodišnji krizmanici nisu sudjelovali u pripravi za sakrament, redovitom bogoslužju te da zbog drugih obaveza i neozbiljnosti nisu pokazali potrebno znanje i posvećenost, prisiljen sam odgoditi krizmu u našoj župi ove godine“, napisao je župnik.
Dodao je kako sakrament pretpostavlja zrelost kandidata, a zakon omogućava župniku da odgodi krizmu generaciji koja ne pokazuje znakove zrelosti.
„Ovo nije ništa neobično – u nekim biskupijama, poput Splita, krizma se održava u 2. razredu srednje škole. Nadamo se da će ovo potaknuti naše krizmanike da se ozbiljnije pripreme za sakrament iduće godine, s generacijom 2026./2027.“, zaključuje župnik.