FOTO I VIDEO Korak bliže magnetskoj rezonanci: Prikupljeno 450 tisuća eura!

Bradata vožnja Extreme jedan je od projekata Županijske lige protiv raka – Split kojima se, uz Race for the Cure, Bradatu aukciju, Stand up s mudima i brojne druge, prikupljaju sredstva za kupovinu magnetske rezonance koja je primarno namijenjena onkološkim pacijenitima. Takav uređaj će u deset godina moći pregledati 50 tisuća pacijenata, a njegova vrijednost je milijun eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U ovom trenutku na računu za kupnju magnetske rezonance nalazi se 446 tisuća eura.

Povodom 5 mjeseci od početka projekta "Bradata vožnja Extreme" i gotovo 50 dana vožnje Željan Rakela je podijelio dojmove nakon prikupljenih više od 150 tisuća eura donacija i više od 30 tisuća kilometara po Hrvatskoj i šire.

"Ovo je moje životno djelo. Spojio sam svoju najveću strast, vožnju motora, s ciljem da napravim nešto dobro za zajednicu", naglasio je Željan Rakela kako je došao na ideju za pokretanje cijelog projekta.

Od samog početka akcije veliku podršku je pružila moto zajednica, Rotary klubovi te brojne tvrtke i pojedinci.

"Do sada je kroz projekt prikupljeno više od svih očekivanja, a akcija se nastavlja s ciljem doprinosa ukupnom iznosu potrebnom za nabavu uređaja koji će pomoći tisućama pacijenata. Projekt sam podijelio u tri prioriteta: sigurnost, prikupljanje sredstava i tek onda kilometre jer bez sigurnosti i podrške ljudi, brojke nemaju smisla", ispričao je Rakela.

Kroz vožnju je upoznao brojne ljude koji su na njega ostavili veliki trag.

"Uvijek sam mislio da su putovanja vrhunac svega. Međutim, sad ovo što radim kroz ovaj projekt mi je stvarno diglo ljestvicu više. Koliko sam upoznao ljudi i koliko ljudi mi prilazi to je stvarno jedno čudo koje te nosi", otkrio je motivaciju koja ga gura u ovom projektu.

Projekt se ne zaustavlja i u sklopu Balkan Rally - ja Bradata aukcija će u rujnu po prvi put biti organizirana u inozemstvu i to čak u šest zemalja.

"Ovo je sjajna prilika da jedan tako važan projekt za zdravlje muškaraca podijelimo sa svima", istaknuo je Rakela.

Ipak prije toga, za točno mjesec dana, održat će se još jedna dobrotvorna moto – avantura koja traje jedan dan. Riječ je u "Ride for Life 6" u kojem će motoristi u jednom danu voziti od Matulja do Splita te svojom kotizacijom podržati kupnju magnetske rezonance. Prijaviti se možete već sada na https://forms.gle/6txFKcq2fD9GHBXD9.

Uz bezbroj sati vožnje važan dio projekta je i edukacija o važnosti muškog zdravlja te sigurnosti vožnje o čemu se u proteklih 5 mjeseci održao i cijeli niz predavanja.

Cijeli razgovor sa Željanom Rakelom pogledajte na https://youtu.be/dSsUnoQtsPY?si=udgj51L_5CCdVdF8. , a sve detalje o projektu pronađite na https://bradata-aukcija.com/bradata-voznja/.