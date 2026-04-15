[OSVRT] Gradski zbor Brodosplit i Mandolinski orkestar Sanctus DOMNIO – čuvari tradicije očarali publiku putovanjem od splitskih kala do svjetskih opera u izvedbi za pamćenje

„Dva amblematska ansambla našega grada“ – stoji sjajan opis uz koncert za pamćenje koji su mnogobrojnoj publici Koncertne dvorane Ive Tijardovića priuštili Gradski zbor Brodosplit i Gradsko mandolinsko društvo Sanctus DOMNIO, pod dirigentskom palicom maestra Vlade Sunka i Vladimira Lukasa i uz klavirsku pratnju Giacoma Ferrarija.

Kroz iznimno nas je bogat program, minuciozno posložen od mediteranskih crtica preko epohalnih opera, suvereno vodila Herci Ganza. Brodosplitovi su koncerti već tradicionalno ne samo glazbene, nego i povijesno-društvene crtice, poučne upravo onoliko koliko treba da ne budu zamorne, duhovite i osobne toliko da ih svi doživljavamo kao nešto svoje.

Već je Mascagnijev Intermezzo iz opere „Cavalleria rusticana“ pokazao na kojoj razini svira, interpretira i proživljava Sanctus DOMNIO, mandolinski orkestar koji je najljepša reklama za svoj instrument, mediteranski melos, ali i izvođačku hrabrost koja se očituje u izboru iznimno zahtjevnih skladbi koje su samo na prvi pogled nespojive s njihovom glazbenom postavom. Uslijedio je prekrasan splitski miks Tijardović-Hatze-Gotovac, u kojemu se čula Uvertira opereti „Mala Floramye“, omiljena arija „Daleko m'e biser mora“, „O Splite grade“ iz opere „Adel i Mara“, potpuri iz Splitskog akvarela te „O zemljo naša“ iz Gotovčeve opere „Mila Gojsalića“. Nastupe su na posebnu razinu elegancije i izvrsnosti podignuli inspirirani solisti Ivan Žitko, Ivan Bošnjak i Zvonimir Tolić.

Šlag na torti djela hrvatskih autora bili su „Zakletva Zrinjskog“ i „U boj, u boj“ iz opere „Nikola Šubić Zrinjski“ Ivana pl. Zajca. Bariton Ivan Bošnjak oduševio je interpretacijom dramatične arije u kojoj je izvrsno dozirao emotivni naboj, heroizam i domoljublje, uz neupitnu tehničku spretnost i prelijepu boju glasa. Zbor je svojim suverenim nastupom dokazao zašto je Zajc ovim djelom postao parabola nacionalnog ponosa, ali i glazbene snage i autoriteta.

Sanctus DOMNIO priuštio nam je izvedbu za pamćenje u potpuriju Fiori Verdiani Giuseppea Verdija. Čuti vodećeg talijanskog opernog autora na tradicionalnim instrumentima, diviti se virtuoznosti, željeti sudjelovati u klasicima poput „Trijumfalnog marša“ iz opere „Aida“ pravi je blagoslov za publiku. Uslijedio je veličanstven skok Brodosplita u Wagnerovu mitologiziranu srednjevjekovnu njemačku priču o Tannhäuseru, gdje su pokazali osvježavajuću spretnost u izuzetno zahtjevnim dinamičkim skokovima. Carl Orff i „In taberna“, čini se, karakterno im sjajno odgovaraju kao zboru vještih, radosnih i pošalicama sklonih pjevača koji ni u jednom trenutku ne zaboravljaju poantu glazbe – radost muziciranja.

Prekrasnu su večer zaokružili Verdijevi „Coro di schiavi ebrei“ iz opere „Nabucco“, koji tako moćno i sugestivno mogu izvesti samo oni glazbenici koji duboko proživljavaju temu slobode, uz veličanstveni „Coro d'introduzione“ iz opere „Ernani“ i bis koji je publika glasno zazivala. Time su naši čuvari tradicije, majstori folklora, ali i klasike, zatvorili istinski glazbeni spektakl nakon kojega možemo biti ponosni što živimo u gradu u kojem djeluju Gradski zbor Brodosplit i Mandolinski orkestar Sanctus DOMNIO.