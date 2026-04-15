Grad Solin nagradio vrhunske sportaše za nove velike uspjehe

Iako je posljednji prijem solinskih sportaša održan u siječnju, novi vrhunski rezultati i sportski uspjesi bili su povod za novo okupljanje u Galeriji "Zvonimir". Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević primio je istaknute sportaše koji su u proteklom razdoblju ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima, istaknuvši kako su upravo oni najbolji promotori grada. Tom je prigodom naglasio da iza svakog uspjeha stoje sati treninga, velika odricanja i iznimna predanost, a sportašima su uručene i financijske nagrade kao dodatni poticaj za buduće izazove i natjecanja.

Dina Levačić ispisala povijest plivanja

Među sportašima koji su primljeni posebno se istaknula Dina Levačić, koja je ostvarila povijesne rezultate u daljinskom plivanju. Postala je prva osoba u povijesti koja je otplivala dionicu oko otoka Sveta Helena dugu 47 kilometara. Osim toga, na jezeru Titicaca u Boliviji, na nadmorskoj visini od 3812 metra, preplivala je iznimno zahtjevnu dionicu od 16 kilometara te tako postala druga žena na svijetu kojoj je to uspjelo.

Zdravko Jadrijev obranio naslov prvaka Hrvatske

Nove uspjehe ostvario je i Zdravko Jadrijev, koji je u Slavonskom Brodu obranio naslov prvaka Hrvatske na 100 kilometara. Time je još jednom potvrdio vrhunsku fizičku spremu i iznimnu izdržljivost u jednoj od najzahtjevnijih atletskih disciplina. Velik uspjeh ostvario je i Josip Sikavica, član Streljačkog kluba Dalmacijacement. Na Europskom prvenstvu u Erevanu osvojio je zlatnu medalju u disciplini zračna puška solo, a natjecanje je zaključio i ekipnom broncom. Da nije riječ o slučajnoj formi, potvrdio je i na Prvenstvu Hrvatske u Osijeku, gdje je također osvojio zlatnu medalju.

Luka Plantić među vodećim izazivačima svjetskog prvaka

Među nagrađenima bio je i boksač Luka Plantić, poznat i pod nadimkom "Thunder", koji je uspješno obranio WBC International pojas. Ovim rezultatom dodatno je učvrstio svoj status na međunarodnoj sceni te se zasluženo pozicionirao na treće mjesto rang-liste izazivača svjetskog prvaka.

Gradonačelnik Ninčević poručio je kako Solin s ponosom prati uspjehe svojih sportaša, koji svojim rezultatima promoviraju grad daleko izvan njegovih granica. Uručene financijske nagrade, istaknuo je, trebale bi im biti dodatni vjetar u leđa na putu prema novim sportskim uspjesima.