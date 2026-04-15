FOTO Trogir oživio kroz roman Nade Gašić u Galeriji Cate Dujšin Ribar

U Galeriji Cate Dujšin Ribar u Trogiru u utorak, 14. travnja, održano je predstavljanje romana "Kutijica od školjki" književnice Nade Gašić, u sklopu programa FESeTemane trogirskoga libra. Razgovor s autoricom vodila je književnica Marina Vujčić, dok je okupljene u program uvela Daniela Kontić, voditeljica manifestacije.

Roman između stvarnosti i mašte

Predstavljeni roman opisan je kao autobiografski nadahnuta priča u kojoj je, kako je istaknuto tijekom večeri, "sve istina i ništa nije istina". U središtu je Trogir 1961. godine, stvarni prostor i stvarni ljudi, ali promatrani kroz unutarnji svijet glavne junakinje Tamale. Upravo taj spoj zbilje, sjećanja i dječje imaginacije daje romanu posebnu emocionalnu i književnu snagu.

Nada Gašić otkrila je kako je ljeto koje je provela u Trogiru 1961. godine bilo jedno od najdramatičnijih razdoblja njezina života, iako se na prvi pogled činilo da se nije dogodilo gotovo ništa. U svega deset dana, djevojčica iz romana prolazi kroz iskustva prvih zaljubljivanja, ljubomore i unutarnjeg sazrijevanja, zbog čega djelo nadilazi klasične žanrovske okvire i prerasta u priču o odrastanju, sjećanju i čežnji.

Otkrivena i stvarna lokacija radnje

Jedan od zanimljivijih trenutaka večeri bilo je otkrivanje stvarne lokacije radnje romana – kuće u današnjoj Šubićevoj ulici u Trogiru. Time je književni svijet "Kutijice od školjki" dodatno povezan s konkretnim prostorom grada, što je publici približilo roman i njegovu atmosferu.

Poseban dojam ostavili su interpretativni i glazbeni dijelovi programa. Lik Vice "oživio" je kroz interpretativno čitanje ricete za juhu od poma koje je izvela Daniela Kontić, dok je autoričino čitanje ulomka, obogaćeno pjevanjem, dodatno naglasilo emotivnu snagu djela.

Aktivna publika i glazbeni završetak večeri

U programu je sudjelovala i publika, među kojom su bili članovi književnog kluba Kantunal Kantuna kulture u Trogiru. Posjetitelji su se uključili pitanjima i vlastitim dojmovima, a književnu večer glazbeno su zaokružile članice HPD-a Petar Berislavić pod vodstvom maestra Jakova Salečića.

Predstavljanjem romana "Kutijica od školjki" zaključen je program 13. FESeTemane trogirskoga libra, čime je još jednom potvrđeno koliko književnost snažno povezuje grad, sjećanja i publiku.