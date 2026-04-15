Zbog asfaltiranja privremeno se dio jedne ulice u Solinu

Zbog radova na asfaltiranju, koji se izvode u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Solin, privremeno će se zatvoriti za sav promet dionica javne lokalne ceste LC 67075, odnosno dio Ulice Put Majdana od kućnog broja 28 do raskrižja prema izvoru Jadra.

Cesta će biti zatvorena u srijedu, 16. travnja 2026. godine, u vremenu od 9 do 11 sati.

Obilazak za osobna vozila preko Klis Kose

Za vrijeme trajanja privremene prometne regulacije obilazak za osobna vozila bit će omogućen županijskom cestom ŽC 6253 i lokalnom cestom LC 67075 iz smjera Klisa, preko naselja Klis Kosa. S druge strane, zbog postojećih ograničenja na Vetminom mostu, na lokalnoj cesti LC 67075, tijekom trajanja radova u razdoblju od 9 do 11 sati neće biti moguć obilazak za teretna vozila i autobuse.