Organizatori Hoda za život optužuju Tomaševića za neistine o dozvolama za događaj u Zagrebu

Organizatori Hoda za život optužili su zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je u istupima pred medijima i na konferenciji za novinare iznio, kako tvrde, "niz neistina i izmišljotina" o izdavanju dozvola za ovogodišnji Hod za život, koji je u Zagrebu najavljen za subotu, 9. svibnja 2026. godine. U priopćenju navode da su na vrijeme predali sve ključne zahtjeve za korištenje javnih površina i potrebne dozvole, a spornima smatraju tvrdnje da su tražili alternativnu lokaciju na Zrinjevcu, da je Trg bana Josipa Jelačića već bio zauzet za obilježavanje Dana Europe te da je traženje popisa izvođača uobičajena procedura.

Tvrde da je Paviljon na Zrinjevcu bio rezerviran još u veljači

Prema navodima organizatora, nije točna tvrdnja gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je Hod za život tražio "alternativnu lokaciju" na Zrinjevcu i da još mora dostaviti dodatnu dokumentaciju kako bi dobio dozvolu za korištenje Paviljona.

Ističu da je zahtjev za Trg, ali i za korištenje Paviljona na Zrinjevcu, predan još 13. siječnja 2026. godine Javnoj ustanovi "Priroda Grada Zagreba", koja je 6. veljače, kako navode, potvrdila da je Paviljon rezerviran za Hod za život. Dodaju da se tehničke formalnosti, poput dostave tablica vozila koja dolaze do Paviljona, inače rješavaju neposredno uoči samog događaja. Organizatori također odbacuju tvrdnju da je Trg bana Josipa Jelačića već bio zauzet zbog obilježavanja Dana Europe.

Navode da su 20. siječnja 2026. Uredu gradonačelnika predali zahtjev za odobrenje rute i postavljanje pozornice na glavnom zagrebačkom trgu. Prema njihovu priopćenju, iz Ureda gradonačelnika 4. veljače zatražen je popis izvođača, dok je zahtjev za postavljanjem pozornice odbijen 11. ožujka, bez obrazloženja da je Trg ranije rezerviran za Dan Europe. Zbog toga organizatori postavljaju pitanje zašto zahtjev nije odmah odbijen, ako je Trg doista već bio zauzet u trenutku predaje dokumentacije, te zašto se na odgovor čekalo osam tjedana nakon što su dostavili traženi program i popis izvođača. U priopćenju podsjećaju da se Dan Europe u Zagrebu obilježava redovito od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, a da se od 2017. uglavnom održava na Trgu Europe, uz nekoliko iznimaka.

Tvrde da se prethodnih godina Dan Europe nije održavao na Trgu bana Josipa Jelačića, nego na Trgu Europe, zbog čega sadašnje obrazloženje gradske uprave smatraju upitnim. Uz to navode da u aktima gradonačelnika, od 1. siječnja ove godine do jučer, nisu pronašli odluku nadležnog radnog tijela o tome da je Trg zatražen i dodijeljen za obilježavanje Dana Europe. Riječ je, kako navode, o Povjerenstvu za davanje površina javne namjene u zakup ili za druga korištenja, kojim predsjedava Luka Thumm iz Ureda gradonačelnika.

Traženje popisa pjevača nazivaju presedanom

Posebno spornom ocjenjuju izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da nije neuobičajeno od organizatora koji traže zauzimanje javne površine tražiti popis izvođača kako bi se procijenilo odgovara li tražena površina veličini događaja. Organizatori ističu da se Hod za život u Zagrebu održava već 11. godinu zaredom, na različitim lokacijama, uključujući i Trg bana Josipa Jelačića te Markov trg, te tvrde da je ovo prvi put da se u Zagrebu, ali i u ostalim gradovima u kojima se ove godine održava Hod za život, od njih tražio popis pjevača.

Ujedno dovode u pitanje kriterije po kojima se, kako kažu, procjenjuje je li neka javna površina "primjerena" za određene izvođače. U priopćenju se navodi i da manje od tri tjedna prije održavanja Hoda za život gradonačelnik još nije odobrio izdavanje rješenja potrebnog za zatvaranje prometa na predloženoj ruti.

Organizatori pojašnjavaju da se zahtjev za zatvaranje prometa podnosi nadležnom gradskom uredu, ali da je za to prethodno potrebno rješenje Ureda gradonačelnika. Smatraju da se time, odgađanjem jednog upravnog akta, posredno blokira postupak pred drugim gradskim uredom.

Optužbe za političko odlučivanje

Zaključno, organizatori tvrde da je gradonačelnik Tomislav Tomašević ove godine uveo novi kriterij za odobravanje korištenja javnih površina, a to je popis pjevača, te da se odluke o zahtjevima Hoda za život odgađaju iz tjedna u tjedan.

Poručuju i da svi građani Zagreba imaju pravo na jednak pristup javnim površinama i javnosti te ocjenjuju neprihvatljivim bilo kakvo političko odlučivanje o tome tko smije organizirati događanja, ovisno o svjetonazorskim ili političkim stavovima.