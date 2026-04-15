Socijalni sustav u Splitu pred pucanjem: Možemo! upozorava na manjak kadra i rizik za djecu i ranjive skupine

Možemo! Split upozorio je na, kako navode, alarmantno stanje u sustavu socijalne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije, ističući kronični nedostatak stručnog kadra, nepopunjena radna mjesta i uvjete rada koji, prema njihovim tvrdnjama, ne zadovoljavaju ni minimalne zakonske standarde.

Pozivaju se na dopise stručnih djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad iz područnih ureda Split i Kaštela, koji mjesecima upozoravaju na ozbiljne probleme u radu s djecom u riziku, obiteljima u krizi i drugim ranjivim skupinama. Iz Možemo! tvrde da su ti apeli ostali bez odgovora te da sustav više ne može jamčiti pravovremenu i sigurnu zaštitu najugroženijih.

Na ključnim odjelima radi tek dio predviđenih stručnjaka

Posebno teškom ocjenjuju situaciju na Odjelu za djecu, mlade i obitelj. Prema navodima iz priopćenja, ondje bi prema sistematizaciji trebalo raditi 23 socijalna radnika, no trenutno ih je zaposleno tek nešto više od polovice. Uz to, nedostaje i gotovo polovica psihologa, pravnika i socijalnih pedagoga.

Kao jedan od najozbiljnijih problema ističu stanje u prijemnom uredu, koji je prvi kontakt građana sa sustavom socijalne skrbi. Prema tvrdnjama Možemo!, ondje trenutačno ne radi nijedan socijalni radnik, što, kako navode, predstavlja izravno kršenje propisanih standarda i povećava rizik od pogrešnih procjena u najosjetljivijim slučajevima.

Dodatno zabrinjava, poručuju iz stranke, činjenica da je unatoč manjku gotovo polovice stručnih djelatnika raspisan natječaj za samo jedno novo radno mjesto. Takav potez, smatraju, pokazuje izostanak ozbiljne strategije za stabilizaciju sustava. Županijska vijećnica Možemo! Meri Juričko uputila je tim povodom županu pisana pitanja. Od njega traži objašnjenje za ignoriranje dopisa stručnih djelatnika, izostanak koordinacije između nadležnih tijela te neispunjavanje zakonske obveze osiguravanja dostupnosti socijalnih usluga.

Stambena kriza dodatno otežava pronalazak kadra

Iz Možemo! ističu i da problem nije isključivo vezan uz sam sustav socijalne skrbi, nego i uz širu stambenu krizu u Splitu. Navode kako djelatnici već predlažu mjere za privlačenje stručnog kadra, no grad sve teže privlači stručnjake u deficitarnim zanimanjima jer su troškovi stanovanja, upozoravaju, postali nedostižni za plaće u javnim službama. Tvrde da na tu situaciju dosad nije ponuđen sustavan odgovor ni na razini županije, koja je obvezna osigurati socijalne usluge na svom području, ni na razini resornog ministarstva.

U priopćenju se osvrću i na izjave ministra Marina Piletića nakon posjeta Područnom uredu Split. Iz Možemo! navode da je ministar tada poručio kako stanje "nije uznemirujuće" te da su zaostaci "očekivani", unatoč, kako tvrde, višekratnim upozorenjima djelatnika na preopterećenost sustava. Takav stav smatraju neprihvatljivim, ističući da ljudi koji skrbe o sigurnosti djece i obitelji ne smiju ostati bez institucionalne podrške.

Traže hitan dijalog i konkretne mjere

Možemo! Split pozvao je Ministarstvo, Splitsko-dalmatinsku županiju i Grad Split da hitno otvore dijalog sa stručnim djelatnicima, preuzmu odgovornost i bez daljnjeg odgađanja predstave jasna i provediva rješenja za popunjavanje radnih mjesta u sustavu socijalne skrbi.

Također traže da se već u sljedećim izmjenama proračuna osiguraju mjere za privlačenje i zadržavanje stručnog kadra u zanimanjima ključnima za socijalnu skrb i zdravstvo. Na kraju poručuju da će na toj temi nastaviti inzistirati i institucionalno i u javnosti, jer, kako navode, zaštita djece i najranjivijih skupina ne smije ovisiti o sporosti birokracije i političkoj nezainteresiranosti.

"Socijalna sigurnost nije trošak, ona je temelj odgovornog društva", zaključuju iz Možemo! Split.