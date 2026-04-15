Uskoro aplikacija za provjeru dobi djece i u EU-u, već je testira šest zemalja

Europska aplikacija za potvrdu dobi tehnički je potpuno spremna i njezina bi primjena mogla započeti do ljeta, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljajući napredak u razvoju te aplikacije.

Kako je rekla, riječ je o ključnom alatu za zaštitu djece na internetu, od neprimjerenog i ilegalnog sadržaja te online predatora, piše N1. "Ta aplikacija omogućit će korisnicima da dokažu svoju dob prilikom pristupa internetskim platformama, baš kao što trgovine provjeravaju dob onih koji dolaze kupiti alkohol“, objavila je predsjednica Europske komisije.

Aplikacija je napravljena po uzoru na potvrde uvedene tijekom pandemije covida i koja je „omogućila da idemo na koncerte ili putujemo“, rekla je von der Leyen, objašnjavajući da je jednostavna za korištenje, pouzdana, besplatna i otvorenog koda.

U EU-u naglašavaju da će svaki korisnik dokazivati da ispunjava dobni uvjet bez otkrivanja identiteta, točnog datuma rođenja ili dijeljenja osobnih dokumenata s platformama. Podaci će biti pohranjeni isključivo u digitalnom novčaniku na korisničkom uređaju, a ne u bazama podataka platformi. "Ova aplikacija poštuje najviše standarde privatnosti u svijetu. Korisnici će dokazivati svoju dob bez otkrivanja ikakvih osobnih podataka, u potpunosti je anonimna i korisnike se ne može pratiti“, naglasila je von der Leyen.

Aplikacija se već testira u šest država članica: Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Danskoj, Grčkoj i Cipru, koje je, uz Irsku, von der Leyen nazvala predvodnicama u ovom području. Uvođenje kontrole dobi izravno je povezano sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA), koji obvezuje velike internetske platforme da uvedu stroge i pouzdane sustave verifikacije dobi.