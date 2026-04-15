Vozači, oprez: Policija najavila cjelodnevnu kontrolu brzine na cestama širom Hrvatske

Prometna policija najavila je kako će u četvrtak provesti 24-satni pojačani nadzor brzine kretanja na prometnicama. Cjelodnevna akcija provodit će se na području cijele Hrvatske, ali i u svim državama članicama Europske unije. Iz policije ističu kako je cilj ove aktivnosti povećanje sigurnosti na cestama te poticanje vozača na odgovornije ponašanje u prometu.

Brzina među glavnim uzrocima najtežih nesreća

Iz PU osječko-baranjske poručili su kako je nepropisna i neprilagođena brzina jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća, a ujedno i jedan od najčešćih uzroka nesreća s najtežim posljedicama. "Nepropisna i neprilagođena brzina je jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća, kao i jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Stoga je cilj pojačanog nadzora brzine kretanja podizanje razine stanja sigurnosti prometa na cestama, ali i pozitivan utjecaj na promjene ponašanja vozača", priopćili su iz PU osječko-baranjske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je zahvalila građanima koji su prethodno dostavili prijedloge lokacija na kojima smatraju da bi trebalo pojačati kontrolu brzine. Kako navode, pristigli prijedlozi su obrađeni, a dio njih je i prihvaćen, pa će se nadzor brzine provoditi i na tim lokacijama. "Zaprimljene prijedloge građana policijski službenici su obradili i dio ih je usvojen te će se i na tim lokacijama provesti nadzor brzine kretanja vozila", dodali su iz policije.

Apel vozačima na oprez i prilagodbu vožnje

Iz policije još jednom apeliraju na vozače da poštuju ograničenja brzine i vožnju prilagode uvjetima na cesti. Naglašavaju kako je odgovorno sudjelovanje u prometu ključno za smanjenje broja nesreća i zaštitu svih sudionika u prometu.