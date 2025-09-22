Županijska skupština: Mogu li se zaštititi Hrvati pri odobrenju koncesija na pomorskom dobru ili će nam sve uzeti građani i kapital iz EU?

Aktualac na Županijskoj skupštini išao je, nakon mini-spektakla s povučenim točkama dnevnog reda, svojim tempom, red dobronamjernih pitanja predstavnika vladajuće većine, red nešto ozbiljnijih opozicije: najoštrija je bila Ružica Jakšić (SDP) koja je podsjetila na Dan nasilja nad ženama te da je do danas ove godine ubijeno deset žena, uglavnom od njihovim partnera, isključivo jer su žene, te je pitala što Povjerenstvo za ravnopravnost spolova radi po pitanju prevencije…

Nota bene, nešto ranije je, šokantno gotovo, Bojan Ivošević (županijski vijećnik Centra) priznao kako Županija kod davanja koncesija uglavnom ne ide kontra gradova i općina, da je to bilo njegovo iskustvo za vrijeme upravljanja Splitom.

-Ali događaju se situacije gdje završavaju stare koncesije koje po inerciji završe opet na Županijskoj skupštini bez da je javnost svjesna da se to događa. Takva jedna nalazi se danas na dnevnom redu i raspravit ćemo kad dođe na red. - ujedno je Ivošević najavio ‘bitke’ na drugim točkama dnevnog reda na današnjoj sjednici.

Za idući šok i nevjericu pobrinuo se Matejas Jozipović, agilni vijećnik Nezavisne liste mladih iz Baške vode.

-Zanima me zaštita nas Hrvata od građana EU. Konkretno, donesen je Zakon o pomorskom dobru pa je ministar donio Pravilnik u upravljanju pomorskim dobrima, a moje pitanje županu je hoćete li iskoristiti politički, kroz institut vlasti, i pokušati urgirati kod ministra da se ugradi u Pravilnik članak tako da kandidat koji ima neprekidni boravak 20 godina u jedinici lokalne samouprave ima barem neku prednost pred građanima EU. Da se naš građanin nekako valorizira kod koncesija, jer će nam se inače dogoditi da će sve koncesijske dozvole preuzeli stranci, građani EU, što se već dogodilo u Istri.

Pitam Vas, ako je zakonski i ustavno dozvoljen takav kriterij, da bi se takav kriterij ugradio u Pravilnik? Da tako naši ljudi makar malu imaju prednost pred kapitalom iz EU. Da li politički to možete izlobirati prema ministru? Tu sam ekstremno desno, nisam se borio za hrvatsku državu da nam sad sve uzme Europa, da nas Hrvate Pravilnik barem malo zaštiti, da nam sve koncesije od Splita do Dubrovnika ne uzmu stranci… - govorio je Jozipović s govornice. Valjda je i mikrofon naslutio ovakvo zastranjenje od političke platforme vijećnika pa je otkazao poslušnost, morala se obaviti tehnička intervencija uz kraću pauzu.

Jozipoviću je odgovorio zamjenik župana Stipe Čogelja.

-Pravne procedure ne možemo tek tako mijenjati ili zaobilaziti jer se onda cijeli sustav urušava. Nije iznimka općina Baška Voda, mnoge su jedinice lokalne samouprave pisale primjedbe na Pravilnik. Dio smo EU, teško je ograničiti pravo stanovnika cijele Europe da se javljaju na koncesije. Međutim u pravu ste, izmjenama Pravilnika mogu se korigirati neke stvari. Ispravan smjer bi bio obraćanjem s tim problemom preko Zajednice općina i gradova, kao što i mi pokušavamo neke stvari riješiti preko Zajednice županija… Dio smo EU, načelno sam za takve intervencije ali procedura je preko Zajednice općine i gradova.