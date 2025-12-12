Županijska bolnica u Livnu pred kolapsom: Blokirani računi, upitne plaće i nabava lijekova

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić u Livnu prisiljena je drastično smanjiti opseg zdravstvenih usluga zbog blokade računa od strane Porezne uprave Federacije BiH, upozorili su iz uprave bolnice u priopćenju za javnost.

Zbog blokade, bolnica nije u mogućnosti nabavljati lijekove i medicinski materijal, podmirivati obveze prema dobavljačima niti održavati medicinsku opremu, a dovedena je u pitanje i isplata plaća za više od 300 zaposlenih.

Iz bolnice navode kako Županijski porezni ured Livno od 12. studenoga ne daje suglasnost za plaćanja temeljem Rješenja o ograničenom raspolaganju sredstvima iz 2016. godine, zbog čega banka ne može izvršavati financijske obveze bolnice.

Uprava upozorava da je time ozbiljno ugrožena zdravstvena skrb stanovnika Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Drvara, Bosanskog Grahova i Glamoča, te navodi kako je zdravstvena zaštita na tom području praktično suspendirana.

Posebno ističu da se pritom ignorira zaključak Vlade Federacije BiH kojim se traži hitan prekid prisilne naplate i deblokada transakcijskih računa bolnice.

„Ovom blokadom onemogućena je i isplata plaća svim djelatnicima bolnice, od medicinskog do administrativnog osoblja“, poručuju iz uprave, postavljajući pitanje tko će snositi odgovornost u slučaju ugrožavanja života pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, operativni zahvati, hemodijaliza, onkološko liječenje ili hitni porod.

Iz bolnice pozivaju nadležne institucije na hitnu koordinaciju i rješavanje problema, poručujući kako će nastaviti pružati zdravstvenu skrb u okviru mogućnosti, ali i javno upozoravati na posljedice blokade.