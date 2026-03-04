Županija preuzela splitsku veletržnicu! Sprema se veliki projekt s hladnjačama

U Zagrebu je danas potpisan Ugovor o prijenosu dionica društva Regionalne veletržnice Split d.d. između Centra za restrukturiranje i prodaju i Splitsko-dalmatinske županije, čime Županija preuzima vlasništvo i upravljanje ovom važnom gospodarskom infrastrukturom.

Odlukom Upravnog vijeća CERP-a odobren je prijenos 123.725 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 1.237.250 eura, što predstavlja 35,89 % temeljnog kapitala društva. Time Splitsko-dalmatinska županija preuzima odgovornost za daljnji razvoj veletržnice i jačanje regionalnog poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako Županija već planira konkretne razvojne projekte, među kojima je i priprema projekta izgradnje velikih hladnjača:

-U narednom razdoblju krećemo u pripremu projektne dokumentacije i prijavu na europske fondove za nabavku velikih hladnjača koje će biti namijenjene poljoprivrednim proizvođačima. Cilj je osigurati kvalitetno skladištenje i plasman domaćih proizvoda, posebno tijekom turističke sezone, naglasio je župan.

Dodao je kako je važno stvoriti infrastrukturu koja će omogućiti bolju organizaciju proizvodnje i sigurniji plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda:

-Primjerice, jagode iz vrgoračkog kraja beru se već u ožujku, ali je ključno imati infrastrukturu koja omogućuje njihovo kvalitetno skladištenje i distribuciju tijekom ljeta kada je potražnja najveća, istaknuo je Boban.

Dodatni strateški značaj veletržnice dolazi i kroz razvoj prometne infrastrukture. Brza cesta Split – Omiš prolazit će uz sam kompleks veletržnice, a planiran je i poseban pristupni ulaz koji će dodatno unaprijediti logistiku i distribuciju robe.

Ravnatelj CERP-a Milan Plećaš naglasio je kako je riječ o važnom koraku za razvoj domaće proizvodnje.

-Prijenosom vlasništva na Splitsko-dalmatinsku županiju omogućuje se daljnje unaprjeđenje gospodarskih aktivnosti poljoprivrednog i prehrambenog sektora te promocija domaće poljoprivredne proizvodnje, rekao je Plećaš.

Preuzimanjem vlasništva nad veletržnicom Splitsko-dalmatinska županija stvara temelje za organiziraniji regionalni pristup poljoprivredi i distribuciji hrane, uz snažnije povezivanje lokalne proizvodnje s turističkim tržištem.