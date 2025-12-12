Župan Boban održao tradicionalno primanje za 43 udruge socijalnog i humanitarnog djelovanja

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban upriličio je tradicionalno primanje za predstavnike ustanova i udruga socijalnoga, humanitarnog i karitativnog karaktera s područja županije. Primanje je održano u Županijskom tehnološkom HUB-u “Digitalna Dalmacija”, a prigodne poklone dobili su predstavnici 43 udruge.

"Ovo je bilo primanje za plemenite i drage ljude koji u pravilu amaterski rade u svojim udrugama za dobrobit šire zajednice, a na koristi potrebitima u našem društvu. Zato im od srca hvala. Mi tradicionalno organiziramo ovaj prijem za njih i uručimo im poklon. Prije korone smo obilazili sve te udruge, a sada ćemo to promijeniti pa od Nove godine svaki mjesec ćemo izabrati jednu ili dvije udruge koje ćemo obići, a onda ih u ovo blagdansko vrijeme opet skupiti i na ovaj način se zajednički podružiti, vidjeti kakve potrebe imaju. Hvala im srca. Njima, njihovim štićenicima i obiteljima želimo sretan i blagoslovljen Božić i uspješna 2026. godina, a uspješna će bit ako svoju toplinu, svoju empatiju šire što više u društvu. Što više empatičnih ljudi i ljudi koji prepoznaju potrebite u svojoj zajednici to će biti bolja i sigurnija zajednica", poručio je ovom prigodom župan Boban.

Svaka udruga i ustanova dobile su po 1.400 eura od Splitsko-dalmatinske županije.

"Često neke stvari uzimamo zdravo za gotovo. Mi Dalmatinci inače po temperamentu smo takvi da često brontulamo, žugamo, želimo za naše korisnike bolju i kvalitetniju uslugu međutim kad pogledamo cjelokupno - Splitsko-dalmatinska županija je uvijek tu za nas - od ureda pročelnika, župana, gđe. Bandalović, tu su uvijek tijekom cijele godine, podržavaju naše projekte, javljaju nam se na telefon, brinu o našim korisnicima, stvarno su socijalno osviješteni. Ovo danas je zapravo točka na I, oni pokazuju da su nam partneri, nisu oni koji naređuju nego surađuju", kazala nam je Gordana Cavicchi, voditeljica Zajednice Pape Ivana XXIII.