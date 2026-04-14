Župan Boban održao sastanak s Udrugom "Moje dijete"

U Splitsko-dalmatinskoj županiji održan je sastanak župana Blaženka Bobana s predstavnicima Udruge "Moje dijete" iz Solina, na kojem su predstavljene aktivnosti udruge te otvorene ključne teme vezane uz sustav podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Uz župana, sastanku su nazočili pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Helena Bandalović te Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu. Župan je na sastanku naglasio važnost rada udruga koje pružaju podršku djeci s teškoćama i njihovim obiteljima, kao i potrebu daljnjeg jačanja suradnje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

"Danas smo imali vrlo konstruktivan sastanak s udrugom "Moje dijete" iz Solina, na kojem su nam predstavili svoje aktivnosti i projekte na kojima rade. Riječ je o udruzi koja je prepoznatljiva po radu s djecom, posebno djecom s teškoćama u razvoju, i koja svojim djelovanjem pruža iznimno važnu podršku obiteljima. Posebno mi je drago što se ovaj sastanak održao uoči sutrašnjeg sastanka s resornim ministrom, jer su predstavnici udruge iznijeli konkretne prijedloge, ali i određene izazove i dileme s kojima se susreću u svom radu. Sve te teme otvorit ćemo i na sutrašnjem sastanku na nacionalnoj razini", istaknuo je župan.

Voditeljica udruge Ljubica Milković izrazila je zadovoljstvo održanim sastankom, istaknuvši kako je razgovor bio konstruktivan te je obuhvatio niz važnih tema – od obrazovanja i zdravstvene skrbi do zapošljavanja i svakodnevnog boravka djece s teškoćama. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju nove škole za djecu s autizmom, otvaranje novih posebnih odjeljenja u redovnim školama, jačanje kapaciteta postojećih ustanova te razvoj mogućnosti zapošljavanja mladih nakon školovanja.

Kao jedan od ključnih projekata istaknuta je izgradnja rehabilitacijskog centra u Dugopolju, koji bi dugoročno omogućio sustavnije rješavanje potreba djece i osoba s teškoćama u razvoju. Sastanku je nazočila i Ivana Šarolić, majka dječaka s autizmom, koja je podijelila svoje iskustvo te naglasila važnost podrške koju roditeljima pružaju udruge, osobito u situacijama kada sustav ne može odgovoriti na sve potrebe.