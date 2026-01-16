ŽUPAN BOBAN: 23 posto veća satnica za 426 pomoćnika u nastavi

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban primio je predstavnike Hrvatske udruge pomoćnika u nastavi (PUN – HR), zajedno s pročelnikom Upravnog odjela za prosvjetu Tomislavom Đonlićem. Tema sastanka bila je povećanje satnice pomoćnicima u nastavi koji rade u školama čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija.

U ime Udruge sastanku su nazočile asistentice u nastavi Petra Dragičević, Branimira Škarica i Marina Bakota, koje su iznijele probleme i potrebe pomoćnika u nastavi te naglasile važnost njihova rada u obrazovnom sustavu. Na sastanku je donesena odluka o povećanju satnice pomoćnicima u nastavi s dosadašnjih 7,50 eura na 9,25 eura po satu. Riječ je o povećanju od 23 posto, kojim se satnica pomoćnika u nastavi u školama usklađuje sa satnicom Grada Splita.

Povećanje satnice odnosi se na 426 pomoćnika u nastavi zaposlenih u školama kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, čime Županija potvrđuje važnost i društvenu vrijednost njihova rada te doprinos kvalitetnijem i inkluzivnijem obrazovanju. Postignuti dogovor nastavak je suradnje Županije i strukovnih udruga s ciljem podizanja standarda u obrazovnom sustavu, osobito u dijelu koji se odnosi na pružanje izravne podrške i pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u svakodnevnom radu.