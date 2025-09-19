Zuckerbergu se dogodio fijasko dok je predstavljao pametne naočale: "Kad ti na dan predstavljanja zakaže..."

Na ovogodišnjem Meta Connect 2025 događaju, Mark Zuckerberg predstavio je novu liniju pametnih naočala – Ray-Ban Display, Ray-Ban Meta Gen 2 i sportski orijentirane Oakley Meta Vanguard. No, umjesto tehnološkog spektakla, pozornost javnosti privukla je nespretna demonstracija koja je više puta doživjela tehničke poteškoće.

Fijasko na pozornici

Tijekom prezentacije, Zuckerberg je pokušao prikazati funkcionalnosti novih naočala i neuralnog narukvica za kontrolu pokreta. U jednom kulinarskom segmentu, umjetna inteligencija krivo je protumačila upute – tvrdila je da su sastojci već pomiješani i nudila korake za umak koji uopće nije bio započet. Kada su stvari krenule po zlu, Zuckerberg je uz smijeh okrivio Wi-Fi:



– Ironija je u tome što godinama radiš na tehnologiji, a onda ti na dan predstavljanja zakaže Wi-Fi.

Situacija je kulminirala kada Zuckerberg nije uspio odgovoriti na video poziv putem neuralne narukvice, iako je više puta pokušao, pa je na kraju jednostavno odustao dok je zvuk zvona i dalje odzvanjao dvoranom.

Tri modela za različite korisnike

Unatoč problemima na pozornici, Meta je predstavila tri modela. Ray-Ban Display (799 dolara): prve Meta naočale s ugrađenim prozirnim zaslonom, kontroliraju se gestama putem neuralne narukvice, zatim Ray-Ban Meta Gen 2 (od 379 dolara): poboljšana kamera od 12 MP, snimanje u 3K rezoluciji, bolja baterija i otpornost na vodu te Oakley Meta Vanguard (499 dolara): sportski model s robusnijim okvirom, jačim zvučnicima i brzim punjenjem.

Sve verzije pokreće Meta AI, koji omogućuje snimanje bez ruku, prevođenje u stvarnom vremenu i kontekstualnu pomoć.

Reakcije javnosti

Iako je prezentacija bila obilježena gafovima, prvi dojmovi recenzenata su pozitivni. Naočale Ray-Ban Display opisuju se kao „najbolje pametne naočale do sada“ i „proizvod budućnosti“, dok je Gen 2 model pohvaljen zbog praktičnih nadogradnji.

Meta ovim proizvodima potvrđuje svoju dugoročnu strategiju u području nosive tehnologije i neuralnih sučelja, no nespretni nastup Zuckerberga još će se dugo pamtiti kao primjer koliko i najsuvremenija tehnologija može podbaciti u ključnom trenutku.