Zubčić 15. nakon prve vožnje, Kolega i Rodeš nisu stigli do cilja

Filip Zubčić ima 15. vrijeme prve vožnje olimpijskog slaloma u Bormiju. Samuel Kolega i Istok Rodeš nisu stigli do cilja.

Uvjerljivo vodi Norvežanin Atle Lie McGrath, 59 stotinki sekunde ispred Švicarca Loica Meillarda, 94 stotinke ispred Austrijanca Fabija Gstreina i 96 stotinki ispred Norvežanina Timona Haugana. Belgijanac Armand Marchant na petom mjestu zaostaje sekundu i 20 stotinki, a svi ostali preko sekunde i pol.

Zubčićev je zaostatak 2 sekunde i 79 stotinki. Druga vožnja će početi u 13.30.