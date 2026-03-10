Žrnovnica: Otvorila se velika rupa na cesti između Fontane i spomenika

U Žrnovnici se danas otvorila velika rupa na kolniku ispred Doma, na dionici između Fontane i spomenika.

Kako navode mještani, neposredno prije toga tim je dijelom prošlo vozilo Čistoće, nakon čega je na cesti nastalo veliko oštećenje. Za sada nije poznato je li upravo to uzrokovalo nastanak rupe.

Na terenu su ubrzo intervenirali radnici Roko komerca koji su započeli sanaciju oštećenja na kolniku.

Vozače se poziva na oprez prilikom prolaska tim dijelom mjesta dok radovi ne budu dovršeni.