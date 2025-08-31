Zrinka Mužinić-Bikić se javila nakon memorijalnog turnira u Srinjinama

Sinoć je u Srinjinama održan 2. memorijalni turnir Ivica Vuco – Drago Jukić, posebno sportsko i ljudsko okupljanje u čast bivših igrača NK Poljičanina i pripadnika 4. gardijske brigade – Ivice Vuce i Drage Jukića.

"Na terenu i tribinama osjetila se snaga zajedništva – klubovi iz različitih krajeva Domovine došli su odati počast: domaćin NK Poljičanin 1921, NK DOŠK Drniš, HNK Radnički Vukovar, NK Škabrnja, MNK Podstrana, NK OSK Otok i NK Uskok Klis.

Rezultati su bili važni, ali osjećaj ponosa, zajedništva, prijateljstva i sjećanja na Ivicu i Dragu, koje nosimo kući, ostaju najveća pobjeda.

Hvala organizatoru NK Poljičanin 1921 i svima koji su sudjelovali i podržali turnir – pokazali smo da sjećanje živi kroz sport, prijateljstvo i ljubav prema Domovini", poručila je Zrinka Mužinić-Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.