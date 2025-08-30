Održan 2. memorijalni turnir „Ivica Vuco – Drago Jukić“ u Srinjinama. Skupila se politička elita

U Srinjinama je održan 2. Memorijalni turnir "Ivica Vuco - Drago Jukić" u organizaciji NK " Poljičanin 1921". Tako su Srinjani predvođeni glavnim organizatorom, predsjednikom "Poljičanina 1921" Nikolom Mužinićem, još jednom pokazali srce i zahvalnost svojim sumještanima Ivici i Dragi, nekadašnjim nogometašima ovog kluba, koji su kao pripadnici Četvrte gardijske brigade, dali svoje mlade živote za Domovinu. I cilo misto sjetilo se danas, kao i uvijek svojih junaka.

U ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića nazočio je ministar turizma i sporta Tonći Glavina, izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrkovića, saborski zastupnik i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta. Izaslanik potpredsjednka Vlade RH i ministra obrane Ivana Anušića, Luka Bandalo, Državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić, župan Blaženko Boban, zamjenik župana Stipe Čogelja, predsjednik Udruge veterana Četvrte gardijske brigade Borislav Lapenda. Članovi obitelji pokojnih hrvatskih branitelja Ivice Vuce i Drage Jukića. Župnik župe Porođenja Blažene Djevice Marije don Ivan Mamić, predsjednik MO Srinjine Ante Muše i mnogi drugi gosti.

Pobjednik turnira je ekipe domaćina "Poljičanin 1921", drugo mjesto osvojio je drniški DOŠK, treći HNK "Radnićki" Vukovar, dok je četvrti bio NK "Škabrnja". Najboljim igračem turnira proglašen je Mate Ordulj iz redova domaćina, dok je najbolji strijelac Italo Ayala iz HNK " Radnićki" Vukovar. Naibolji vratar bio je Šime Mužinić, čuvar mreže " Poljičanina 1921" U kategoriji mlađih uzrasta do 11 godina, turnir je osvojio MNK "Podstrana, drugi je OSK Otok, treće mjesto su osvojili mladi iz kliškog Uskoka, dok je četvrta bila ekipa " Poljičanina 1921". Pehar pobjednicima uručio je uz ministra Tonća Glavinu najmlađi član obitelji pokojnog Ivice Vuce, Marino Vuco.

Tako su se Srinjine još jednom sa zahvalnošću sjetile naših vitezova koji svoje živote dali, da bi mu danas živjeli u slobodoj i neovisnoj Hrvatskoj.