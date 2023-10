Zrinjski je odigrao još jednu hrabru europsku utakmicu, ali svejedno je izgubio od Legije

Nakon fenomenalne, povijesne pobjede nad AZ-om i nesretnog poraza u posljednjim sekundama u gostima kod jake Aston Ville, Krunoslav Rendulić večeras se nadao nastaviti svoju europsku bajku sa Zrinjskim. Mostarski klub u trećem je kolu Konferencijske lige dočekao Legiju iz Varšave, iskusnu europsku momčad koja je u prvom kolu iznenadila Villanse pa onda izgubila od Nizozemaca.

U Mostaru smo gledali vrlo sadržajnu utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu, a završila je pobjedom Poljaka (2-1), piše Telesport.

Zrinjski je odigrao vrlo kvalitetnih prvih 45 minuta, a na predah je vrlo lako mogao otići i s prednosti. Legia je upisala prvu veću prigodu na susretu kada je Yuri Ribeiro u 21. minuti pokušao glavom i naišao na dobru intervenciju domaćeg vratara Marka Marića, a pet minuta kasnije istim je dijelom tijela pokušao Radovan Pankov.

Međutim, najpreciznijim se pokazao jedan igrač Plemića — naravno, riječ je o Nemanji Bilbiji koji je poslije pola sata igre, kako to on zna, izvrsno reagirao na ubačaj Josipa Ćorluke i glavom matirao Dominika Hładuna za 1-0 i veliko slavlje u Mostaru. No, Legia je izjednačila već dvije minute kasnije kada je Slobodan Jakovljević uvalio loptu u vlastitu mrežu poslije ubačaja Ernesta Muçija s desne strane.

Zrinjski je u 41. minuti opet zaprijetio preko Ćorluke čiji je šut s desne strane fino obranio Hładun, a rezultat na poluvremenu bio je izjednačen.

Prvo uzbuđenje u nastavku uslijedilo je u 52. minuti budući da je Mario Ćuže tada poentirao, ali oglasio se VAR i poništio zgoditak zbog zaleđa. Ukratko, Plemići su izgledali sasvim konkurentno, ali Legia se ipak vraća kući s trobodom zahvaljujući Blažu Krameru koji je u 62. zabio za konačnih 2-1; Ribeiro je tada sjajno prebacio linije Zrinjskog, a Kramer za dlaku izbjegao zaleđe i odlično finiširao glavom za vodstvo, piše Telesport.

Zrinjski je ubrzo imao još razloga za frustraciju budući da mu je VAR poništio još jedan gol, ovaj put Matiji Malekinušiću u 69. minuti, opet zbog nedozvoljene pozicije, a Rendulićevi momci potom su pokušali krenuti po poravnanje. Ipak, napadi nisu urodili plodom, a time su ostali na tri boda osvojena još u prvom kolu. Jednako ima posljednji AZ, a Villa i Legia su na šest.