Zrinjski ispao iz Europe

Crystal Palace pobijedio je Zrinjski 2:0 na Selhurst Parku u Londonu i s ukupnih 3:1 prošao u nokaut-fazi Konferencijske lige. Podsjetimo, prva utakmica u Mostaru završila je 1:1.

Engleski predstavnik, prošlosezonski osvajač FA kupa, poveo je u 36. minuti. Nakon oštrog ubačaja Adama Whartona iz slobodnog udarca s lijeve strane, Maxence Lacroix se naklonio i glavom zakucao loptu u mrežu za 1:0.

Potvrda pobjede stigla je u trećoj minuti sudačke nadoknade. Nakon nekoliko odbijanaca na sredini terena, domaći su krenuli u brzu tranziciju. Evann Guessand utrčao je iza obrane gostiju i mirno poentirao za konačnih 2:0.

Ogromna razlika u vrijednosti momčadi

Prema podacima Transfermarkta:

Crystal Palace – 536,30 milijuna eura

Zrinjski – 8,18 milijuna eura

Razlika u kvaliteti i širini kadra bila je vidljiva tijekom većeg dijela susreta, iako je Zrinjski u dvomeču pokazao organiziranost i natjecateljski karakter.

Ligaška faza

Crystal Palace je ligašku fazu Konferencijske lige završio na desetom mjestu s deset bodova, dok je Zrinjski bio 23. sa sedam bodova. Osam najboljih klubova izborilo je izravan plasman u osminu finala, dok su momčadi od 9. do 24. mjesta igrale doigravanje za preostala mjesta u nokaut-fazi.