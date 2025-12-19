Zrinjski ide u europsko proljeće: Evo koliko su Hercegovci zaradili u Europi

Nogometaši Zrinjskog plasmanom u nokaut-fazu Konferencijske lige, odnosno u play-off za osminu finala, ostvarili su povijesni sportski uspjeh, ali i osigurali klubu iznimno vrijednu financijsku dobit.

Prvak Bosne i Hercegovine prvi je put u klupskoj povijesti izborio prolazak u nokaut-fazu nekog europskog natjecanja te osigurao europsko proljeće. Za taj uspjeh bio im je dovoljan remi 1:1 protiv bečkog Rapida u posljednjem kolu ligaške faze.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zrinjski će ime protivnika u play-offu doznati 16. siječnja 2026. godine, a mogući suparnici su Lausanne ili Crystal Palace, momčadi koje su završile na devetom i desetom mjestu ljestvice Konferencijske lige.

Rekordni prihodi

Uspjeh na terenu donio je i rekordnu zaradu. Samo od nastupa u ligaškoj fazi Konferencijske lige i ostvarenih rezultata, Zrinjski je prihodovao oko pet milijuna eura.

Prema dostupnim podacima, zarada Zrinjskog u Konferencijskoj ligi (bez prihoda iz kvalifikacija) iznosi:

plasman u Konferencijsku ligu: 3.170.000 eura

pobjeda protiv Lincolna: 400.000 eura

pobjeda protiv Häckena: 400.000 eura

remi protiv Rapida: 133.000 eura

plasman u play-off: 200.000 eura

Ukupno: oko 4,3 milijuna eura

Kada se tom iznosu pribroje prihodi ostvareni kroz kvalifikacije, kao i zarada od organizacije europskih utakmica, ukupna zarada premašuje šest milijuna eura. Procjene govore da je Zrinjski ove sezone od europskih nastupa ukupno zaradio oko 6,5 milijuna eura.

Mogućnost dodatne zarade

U slučaju plasmana u osminu finala Konferencijske lige, što bi značilo eliminaciju Lausannea ili Crystal Palacea, Zrinjski bi uprihodio dodatnih 800.000 eura.

Riječ je o najvećoj zaradi u povijesti kluba u jednoj sezoni, a taj bi iznos mogao dodatno rasti ako Mostarci nastave s uspjesima na europskoj sceni.