Zrakoplovno-tehnički centar predao novi Air Tractor HRZ-u uoči protupožarne sezone 2026.

ZTC predao još jedan Air Tractor u sklopu priprema za protupožarnu sezonu 2026. Uspješnu dinamiku radova na protupožarnoj floti Zrakoplovno-tehnički centar nastavio je predajom još jednog zrakoplova Air Tractor AT-802 Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Nakon obavljenih radova i proba na zemlji i u zraku zrakoplov je predan 26. veljače 2026. U pripremama za protupožarnu sezonu 2026. ZTC radove nastavlja u dogovorenim rokovima u skladu s dinamičkim planom.

Predsjednik Uprave Ivica Vidović istaknuo je kako je prioritet ZTC-a osiguranje ispravnosti zrakoplova čime se pridonosi sustavu domovinske sigurnosti.

„U posljednje tri godine vidljiv je napredak i poboljšanje u dinamici izvršenja radova na održavanju zrakoplova u pripremama za protupožarnu sezonu, rezultat je to timskog rada i odgovornosti zrakoplovno-tehničkog osoblja ZTC-a“, istaknuo je predsjednik Uprave Ivica Vidović. Naglasio je kako je poslovanje ZTC-a stabilno što se odražava na materijalna prava radnika, koja su od početka njegova mandata znatno povećana.

Najnovijom isporukom zrakoplova HRZ na raspolaganju u 855. protupožarnoj eskadrili ima 3 Canadaira i 4 Air Tractora, što je najbolji učinak u0 posljednjih nekoliko godina. Primjerice, prije dolaska Ivice Vidovića na mjesto predsjednika Uprave, krajem veljače 2022. nije bio isporučen niti jedan protupožarni avion.

„Cilj nam je da HRZ i ove godine, kao i prošle sezone ima na raspolaganju svih 12 protupožarnih aviona“, zaključio je predsjednik Uprave Ivica Vidović.