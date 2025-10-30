Zrakoplovno-tehnički centar isporučio prvi Canadair u sklopu priprema za protupožarnu sezonu 2026.

Zrakoplovno-tehnički centar d.d. (ZTC) je 29. listopada 2025. isporučio Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu (HRZ) protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Riječ je o prvom avionu na kojem su završeni radovi u sklopu priprema za nadolazeću protupožarnu sezonu 2026.

Po završetku radova provedene su završne tehničke provjere, nakon čega je zrakoplov predan korisniku i spreman za operativnu uporabu. Uz Canadair, ZTC je HRZ-u isporučio i avion Pilatus PC-9M, na kojem su također završeni svi planirani radovi.

Zrakoplovno-tehnički centar ovim je isporukama još jednom potvrdio kvalitetu rada, visoku razinu stručnosti i poštivanje zadanih rokova.

Pripreme za protupožarnu sezonu 2026. počele su krajem kolovoza usuglašavanjem dinamičkog plana i zaprimanjem u ZTC prvog protupožarnog aviona. Radovi na ostalim avionima koji se nalaze u hangarima ZTC-a odvijaju se prema planu i u skladu s ugovorenim rokovima.

„Završetkom radova na prvom zrakoplovu u sklopu priprema za protupožarnu sezonu 2026. potvrđujemo predanost Zrakoplovno-tehničkog centra kvaliteti, sigurnosti i poštivanju rokova. Obavljeni radovi dokaz su stručnosti našega tima, koji unatoč izazovima kojima smo izloženi predano izvršava sve preuzete obveze. Posebno sam ponosan na činjenicu da smo za protupožarnu sezonu 2025. u zadanim rokovima obavili sve ugovorene radove“, poručio je predsjednik Uprave ZTC-a Ivica Vidović.

„Vjerujem da je sada jasno kako su brojne kritike, pritisci i iskonstruirane informacije kojima smo mjesecima bili izloženi bile neutemeljene“, istaknuo je Vidović naglasivši kako će i dalje ulagati u edukaciju zaposlenika, unaprjeđenje procesa i modernizaciji tvrtke, a sve s ciljem osiguranja još više razine kvalitete i usvajanja novih znanja.

Podsjećamo, protekloga ljeta Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je prvi put nakon dužeg niza godina na raspolaganju imalo svih 12 protupožarnih zrakoplova - 6 Canadaira i 6 Air Tractora, što je premašilo zahtjeve iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025.

Tehničku podršku HRZ-u pružao je interventni tim Zrakoplovno-tehničkog centra koji je tijekom protupožarne sezone bio na raspolaganju 24 sata na dan.