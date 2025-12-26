Zračni udari na ISIS u Nigeriji: Trump tvrdi da su mete bile skupine koje ubijaju kršćane

Sjedinjene Američke Države izvele su zračne napade na militante Islamska država (ISIS) na sjeverozapadu Nigerija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, ustvrdivši da je ta skupina u regiji napadala kršćane.

„Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno, nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, poručio je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj kršćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", dodao je.

Zapovjedništvo američke vojske za Afriku priopćilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti te da je u operaciji ubijeno više pripadnika ISIS-a.

Trump je još krajem listopada upozoravao kako se kršćanstvo u Nigeriji, prema njegovim riječima, suočava s „egzistencijalnom prijetnjom“ te je zaprijetio vojnom intervencijom zbog, kako tvrdi, neuspjeha vlasti da zaustave nasilje nad kršćanskim zajednicama.

Nigerijska vlada, s druge strane, ističe da naoružane skupine napadaju i muslimane i kršćane te da tvrdnje o isključivom progonu kršćana ne odražavaju složenu sigurnosnu situaciju u zemlji. Ipak, Abuja je pristala na suradnju sa SAD-om u jačanju borbe protiv militantnih skupina.

Nigerija je demografski podijeljena država, u kojoj većinski muslimansko stanovništvo živi na sjeveru, dok su kršćani dominantni na jugu zemlje.