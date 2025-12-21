Zorina mast donirala 6.300 eura Udruzi za sindrom Down – Zagreb

Hrvatski kozmetički brend Zorina mast nastavlja s praksom društveno odgovornog poslovanja te je i ove godine dio svojih blagdanskih prihoda usmjerio u humanitarne svrhe. U sklopu prosinačke akcije prikupljeno je 6.300 eura, koji su donirani Udruzi za sindrom Down – Zagreb.

Kako su ranije najavili, iz Zorine masti odlučili su 10 posto ukupnog web prometa ostvarenog u prvih 15 dana prosinca donirati organizaciji koja skrbi o jednoj od najosjetljivijih skupina u društvu. Prikupljeni iznos bit će usmjeren na unapređenje kvalitete života djece i odraslih sa sindromom Down, kroz razvoj programa podrške, edukacije, uključivanja u zajednicu i jačanja samostalnosti.

Udruga za sindrom Down – Zagreb, pod vodstvom Natalije Belošević, već dugi niz godina djeluje s ciljem pružanja kontinuirane stručne pomoći osobama sa sindromom Down i njihovim obiteljima, uz istovremeno podizanje svijesti javnosti o važnosti prihvaćanja različitosti i jednakih mogućnosti. Kroz edukativne, rehabilitacijske i savjetodavne programe, udruga svakodnevno radi na jačanju uključivog društva.

Direktor Zorine masti Goran Čipčić istaknuo je kako ova donacija ima posebno značenje upravo u blagdansko vrijeme.

– Blagdansko razdoblje vrijeme je darivanja, solidarnosti i zajedništva. Ova donacija rezultat je povjerenja naših kupaca i njihove odluke da svojim odabirom proizvoda budu dio jedne veće, plemenitije priče. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji i time pomogli da zajedno učinimo mali, ali značajan korak prema toplijem, uključivijem i humanijem društvu – poručio je Čipčić.

Ovom donacijom Zorina mast nastavila je kontinuitet humanitarnog djelovanja. Naime, tijekom prošlogodišnjeg blagdanskog razdoblja dio prihoda donirali su Klinici za dječje bolesti KBC-a Split, potvrđujući dugoročnu posvećenost brige za zajednicu i društvo u cjelini.